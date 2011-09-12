قانون تجمیع اراضی کشاورزی در خراسان رضوی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی صبح دوشنبه در جلسه هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در این باره اظهار داشت: اجرای تجربه موفق فرمانداری گناباد در تجمیع اراضی روستای شوراب و افزایش پنج برابری محصولات کشاورزی، با موانعی همراه بود که از خلا قانونی مدون در این خصوص می توان به عنوان اصلی ترین مشکل یاد کرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم ترویج آموزش های عمومی زراعی در میان کشاورزان تصریح کرد: آمار موجود حاکی از آنست که 85 درصد کشاورزان کم سواد یا فاقد آن هستند و این آمار با توجه به آنکه کشاورزی تامین گر امنیت غذایی کشور است، جای تامل دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در خصوص مشکلات و خواسته های این سازمان گفت: استفاده از توانمندی های سازمان در قالب کمیته های تخصصی و مشورتی، فراهم شدن زمینه ورود فارغ التحصیلان به عرصه کار و نظارت بر دریافت کنندگان تسهیلات دولت در بخش کشاورزی از جمله درخواست های ماست.

محمد سمیعی افزود: همچنین خواستار نظارت هر چه بیشتر بر استفاده از منابع آبی، اعمال رتبه بندی قابل قبول سازمان در بخش دولتی و دعوت از اعضای دارای درجه در مناقصه های دولتی و نیز امضای تفاهم نامه با شهرداری های شهرستان های خراسان رضوی برای تقبل مسئولیت فضاهای سبز شهری هستیم.

وی برگزاری 26 هزار روز کلاس آموزشی در قالب 180 دوره را از جمله فعالیت سازمان متبوعش عنوان کرد.

وی با بیان اینکه 67 درصد اعضای سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی به جای اشتغال در قطب های تولید استان، ساکن و شاغل در مشهد هستند، افزود: این در حالی است که متاسفانه 0.8 درصد از کشاورزان استان تحصیلات دانشگاهی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی را دارند.

به گفته وی هر چند داشتن تجربه در انجام کشاورزی به نحو مطلوب حایز اهمیت است ولی باید پذیرفت که یکی از عوامل مهم در کاهش بهره وری، فقدان دانش فنی این حوزه است.