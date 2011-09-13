شش پروژه آبرسانی در قائمشهر اجرا شد

نظر علی قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شش پروژه شامل آبرسانی به روستای قراخیل، کلاگر محله، شیخ رجه و تلوک، ریکنده، مری و سبزباغ و فاز یک شهدای بالاتجن است که بیش از چهار هزار و 949 خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر 29 هزار و 200 نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: برای آبرسانی به این روستاها، 73 هزار و 494 متر لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع، حفر پنج حلقه چاه هر کدام با عمقی حدود 100 متر، نصب شش سیستم اتوماسیون انتقال اتومات آب چاه به مخزن، ساخت پنج مخزن یک میلیون و 400 هزار لیتری، احداث 45 باب منهول بتنی، نصب شش دستگاه الکترو موتور شناور و پمپ، ساخت شش باب اتاق کلر زنی و اتاق دیزل ژنراتور در دست اجرا است.

قلی پور، احداث ایستگاه پمپاژ آب روستای کروا را از دیگر پروژه های در دست اقدام خواند و گفت: برای بهره برداری از این پروژه که از سال 89 آغاز شد، حفر یک حلقه چاه به عمق 70 متر، نصب الکترو موتور شناور 30 کیلو واتی، سیستم اتوماسیون انتقال اتومات آب از چاه و مجوز بهره برداری 25 لیتر آب در ثانیه و با اعتبار تخصیصی 716 میلیون ریال اجرا شده است.

وی افزود: پس از بهره برداری از این پروژه، 550 خانوار با جمعیتی بالغ بر دو هزار و 750 نفر از روستاهای کروا، ذیلت، دوک و چفته سر از افت فشار و کمبود آب نجات می یابند و فشار آب شش روستای زیارکلا، لازارکتی، صلحدار کلا، رستم کلا، موارم کلا و قادیکلای نوکنده نتقویت خواهد شد.