عجایب آفریقا؛ از طلای تمام نشدنی قذافی تا مرگ و قحطی در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که همچنان مردم سومالی در شاخ آفریقا از گرسنگی، قحطی و بیماری در رنج و عذاب به سر می برند در شمال قاره سیاه دیکتاتوری فراری لیبی با ذخایر تمام نشدنی طلای خود از کابوس محاکمه و مرگ می گریزد.

بررسی اخبار روزهای اخیر در قاره آفریقا به ویژه در سومالی و لیبی نشان می دهد که این قاره از مشکلات بغرنجی در زمینه توسعه اقتصادی، انسانی و اجتماعی رنج می برد.

در جایی قذافی دیکتاتور خونریز لیبی به فریب مردم 42 سال بر یکی از غنی ترین کشورهای قاره آفریقا حکمرانی می کند و در جایی دیگر همچون سومالی مردم به علت پایین بودن سطح توسعه اقتصادی هر روز اسیر چنگال مرگ می شوند.

البته اصلی ترین مسئله در قاره آفریقا که به نظر می رسد باید تلاش جدی در راستای رفع آن صورت گیرد بالابردن سطح اطلاعات، دانش و درک این مردم از تحولات جهان است.

در واقع می توان نقطه مشترک سومالی و لیبی را که این روزها حال و روزی کاملا تفاوت از هم را تجربه می کنند همین پایین بودن سطح اطلاعات و دانش مردم دانست که باعث بروز بحرانها و معضلات سنگینی شده است.

بر این اساس در ریشه یابی بحرانهای حاکم بر سومالی باید به این مسئله اشاره کرد که جنگ داخلی در این کشور که از 15 سال پیش آغاز شده یکی از اصلی ترین معضلاتی است که موجبات مرگ و میر بسیاری از مردم این کشور را به وجود آورده است.

پایین بودن سطح توسعه انسانی و اجتماعی مردم آفریقا قابل ملاحظه است که مسائلی ساده را به بحرانهایی غیر قابل حل تبدیل کرده و موجبات مرگ میلیونها فرد بیگناه را به وجود می آورد. در واقع جنگ داخلی در سومالی مسئله ای نبود که نشود آن را با تفاهم و تساهل حل کرد اما نبود آن سطح از توسعه اجتماعی هم اکنون باعث گرفتاری این کشور در بحرانهای متعدد فقر، گرسنگی، بیماری و قحطی شده است.

در لیبی نیز اگر مردم از آن سطح از توسعه اجتماعی و بینش سیاسی برخوردار بودند هرگز اجازه نمی دادند قذافی بیش از 4 دهه با سردادن شعارهای دروغین آنها را فریب دهد و در خفا بر ذخایر طلای خود بیافزاید.

جایی که مردم لیبی با ورود به کاخهای باب العزیزیه در طرابلس انگشت حیرت به دهان فرو برده و هرگز باور نمی کردند آن قذافی به اصطلاح چادرنشین در قصرهای زمینی و زیر زمینی این چنینی زندگی کند.

بنابر اعلام منابع موثق قذافی در این سالها تمامی درآمدهای نفتی لیبی را به جای ارز تبدیل به طلا می کرده وآنها را در اماکنی امن نگهداری می کرده است. همین طلاها هستند که تاکنون مجوز زندگی برای دیکتاتور لیبی را صادر کرده اند تا جایی که برخی معتقدند قذافی برای فرار از دست انقلابیون لیبی از دادن هر مقدار پول و طلا اجتناب نمی کند تا در نهایت به منطقه ای امن در خارج از لیبی برسد.