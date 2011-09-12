تفاهمنامه آموزشی میان آتش نشانی کرج و آموزش پرورش البرز

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهمنامه ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل آموزش وپرورش استان البرز در ستاد مرکزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به امضای طرفین رسید.

این نشست با اولین حضور جناب حلیمی مدیرکل آموزش و پرورش البرز و معاونان وی درسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همراه بوده است.

در نشست یادشده، مدیر عامل آتش نشانی ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان، ابراز خرسندی خویش و مجموعه خدمات رسان را از ایجاد شهری ایمن در سایه تعامل و همکاری دو نهاد اعلام کرد.

آمادگی برای اعزام کارشناسان مربوطه به مدارس تمامی سطوح تحصیلی شهر

امیر یزدانی آمادگی سازمان را در اعزام کارشناسان مربوطه به مدارس تمامی سطوح تحصیلی شهر در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی با آموزش مقدماتی مباحث آتش نشانی اعلام کرد.

درادامه نیز حلیمی با مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای امدادی، خدماتی و آموزشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، هرگونه همکاری علمی، فرهنگی و آموزشی را در تعالی ایمنی شهروندی ضروری دانست.

در پایان طرفین تفاهمنامه را به مدت زمان یکسال به امضا رساندند.