ساختمان سد تالوار 86.5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودهاشمی کیاء ظهر دوشنبه در جریان بازدید نماینده ولی فقیه دراستان کردستان بخشی از عملیات اجرایی سدتالوار را افزایش سطوح زیر کشت و تولیدات کشاورزی، اشتغال زایی و پیشگیری از مهاجرتهای بی رویه روستائیان اعلام کرد و گفت: اهداف دیگر سد تالوار، توسعه صنایع وابسته به کشاورزی، افزایش متوسط درآمد کشاورزان و ایجاد شرایط توسعه و رشد بخشهای مختلف اقتصادی منطقه است.

وی ادامه داد: حجم مخزن سد 500 میلیون متر مکعب و حجم آب تنظیمی آن 231 میلیون متر مکعب و ارتفاع سد از پی 88 متر است.

هاشمی کیا گفت با احداث و تکمیل سد تالوار، آب 32 هزار هکتار از اراضی دیم استانهای زنجان و کردستان تامین می شود .

همچنین سالانه 100 میلیون متر مکعب آب مشروب شهرهای همدان، قروه ،دهگلان ومصارف صنعتی آن از آب این سد تامین می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون برای این طرح831 میلیارد ریال هزینه شده است، افزود:‌ اعتبار سال جاری 243 میلیارد ریال پیش بینی شده و اشتغالزایی این طرح به طور مستقیم و غیرمستقیم 20 هزار نفر خواهدبود و سد تالوار درسال جاری آبگیری خواهد شد.

همچنین نماینده ولی فقیه دراستان کردستان گفت: آب را با ارزش ترین ماده حیاتی درزندگی بشری دانست واظهارداشت : سدتالوار یکی ازمهمترین طرحهای آبی شمالغرب کشوراست .

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: با تکمیل شدن سد تالوار بخشی از آب مورد نیاز سه استان شامل استان های زنجان، کردستان و همدان تامین خواهد شد و این سد از نظر تولیدات کشاورزی و اقتصادی نقش اساسی دارد و این طرح بستر مناسبی برای رشد و توسعه سه استان غرب کشور است و گفتنی است در این بازدید برخی از مدیران دستگاه های اجرایی استان کردستان، فرماندار، مسئولین شهرستان بیجار، مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای زنجان حضور داشتند.