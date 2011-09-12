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۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

عطایی به مهر خبر داد:

پاکسازی معابر منطقه 5 شهراری کرج از سد معبر

پاکسازی معابر منطقه 5 شهراری کرج از سد معبر

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج گفت: طی یک عملیات ضربتی، موانع موجود در خیابانهای اصلی منطقه 5 شهرداری کرج جمع آوری و معابر این منطقه از هرگونه سدمعبر پاکسازی شد.

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه طرح پاکسازی معابر در مناطق شهرداری، طرح پاکسازی در سطح منطقه 5 با جمع آوری مقادیر زیادی از اقلام و اجناس مختلف عامل سد معبر اجرا شد.

وی ادامه داد: مدیریت کنترل و نظارت ضمن انجام هماهنگی در بکارگیری ماموران انتظامی و اقدامات امنیتی، با اعزام چهار اکیپ گشت برای همکاری با ماموران منطقه 5، در اجرای این طرح مشارکت گسترده ای داشت.

این مسئول بیان کرد: با اعلام مدیریت کنترل و نظارت، مناطق 6، 7، 8 و 9 نیز اکیپهای گشتی خود را با نیروهای کمکی به محل اجرای طرح اعزام کرده اند.

وی اظهار داشت: به دنبال این امر، اکیپهای یادشده در اجرای عملیات جمع آوری و پاکسازی حضور فعال داشتند و به اجرای برنامه ها پرداختند.

عطایی افزود: خیابانهای شهید بهشتی، امامزاده محمد(ع)، المهدی و انقلاب مورد اجرای این طرح قرار گرفتند.

این مسئول اضافه کرد: طی طرح یادشده، موانع ثابت و متحرک موجود از قبیل چرخ دستی، چهارپایه، یخچال و انواع اجناس مجموعاً به تعداد 330تکه جمع آوری شدند.

اهالی خیابانهای پاکسازی شده با ماموران شهرداری همکاری کردند

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج از اهالی خیابانهای پاکسازی شده به خاطر همکاری با ماموران شهرداری تشکر کرد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

وی گفت: طرح پاکسازی برای حفظ حقوق شهروندان و تسهیل در رفت و آمد ایشان اجرا می شود و این امر اهمیت فراوانی دارد.

عطایی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، طرح پاکسازی به صورت دوره ای در هر منطقه حداقل برای دو مرحله اجرایی شده است.

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج یادآور شد: این امر به صورت مستمر تا زمان رفع دائمی معضل سد معبر در تمامی مناطق استمرار خواهد داشت.

کد مطلب 1405842

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