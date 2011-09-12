کاهش 11.4 درصدی مصرف بنزین در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شکوری افزود:‌ در این مدت 17 میلیون لیتر بنزین سوپر در این استان به مصرف رسیده است.

وی اضافه کرد:‌ در پنج ماه اول سال جاری 305 میلیون لیتر بنزین معمولی به مصرف رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش4.5 درصدی را نشان می دهد.

شکوری گفت: در این مدت 9 میلیون نفت سفید در این استان به مصرف رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 31 درصدی داشته است.

وی یادآورشد:‌ 178 میلیون لیتر نفت گاز و 38 میلیون لیتر نفتکوره در این مدت به مصرف رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب از کاهش پنج و 47 درصد را نشان می دهد.

شکوری بیان داشت: مدیریت مصرف ، جایگزینی گاز سی ان جی به جای بنزین، افزایش قیمت، توزیع کالابرگ نفت سفید و کاهش فعالیت کوره داران از جمله عوامل این کاهش مصرف فراورده های نفتی در این استان بوده است.