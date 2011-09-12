  1. استانها
  2. البرز
۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

کاهش 11.4 درصدی مصرف بنزین در البرز

کاهش 11.4 درصدی مصرف بنزین در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان البرز گفت: مصرف بنزین سوپر طی پنج ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.4 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شکوری  افزود:‌ در این مدت 17 میلیون لیتر بنزین سوپر در این استان به مصرف رسیده است.

وی اضافه کرد:‌ در پنج ماه اول سال جاری 305 میلیون لیتر بنزین معمولی به مصرف رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش4.5 درصدی را نشان می دهد.

شکوری گفت: در این مدت 9 میلیون نفت سفید در این استان به مصرف رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 31 درصدی داشته است.

وی یادآورشد:‌ 178 میلیون لیتر نفت گاز و 38 میلیون لیتر نفتکوره در این مدت به مصرف رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب از کاهش پنج و 47 درصد را نشان می دهد.

شکوری بیان داشت: مدیریت مصرف ، جایگزینی گاز سی ان جی به جای بنزین، افزایش قیمت، توزیع کالابرگ نفت سفید و کاهش فعالیت کوره داران از جمله عوامل این کاهش مصرف فراورده های نفتی در این استان بوده است. 

کد مطلب 1405852

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها