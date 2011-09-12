افزایش ۷۰ درصدی دانشجویان دانشگاه محیط زیست کرج

اصغر محمدی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افزایش 70 درصدی در نتیجه تلاشها و همکاری های مجموعه دانشگاه محیط زیست صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه محیط زیست، ارتقای آموزشکده محیط زیست به دانشگاه محیط زیست را بارزترین موفقیتی دانست که در سال گذشته حاصل شده و افزود: در این زمینه شاهد تلاشهای فراوانی بوده ایم که قابل تقدیر است.

وی بیان کرد: ساخت و افتتاح مجموعه فرهنگی - ورزشی محیط بان، افتتاح انستیتو اکو و تکمیل و راه اندازی نخستین موزه تنوع زیستی و تاریخ طبیعی در استان از امور بسیار مهم بوده است.

این مسئول اضافه کرد: برگزاری دوره های آموزشی کارشناسی، محیط بانی و محیط داری، شرکت در نمایشگاه های بین المللی و انجام پروژه های تحقیقاتی از دیگر امور بسیار مهم بوده است.

اتمام ترم تحصیلی با بیشترین میزان رضایت دانشجویان

رئیس دانشگاه محیط زیست همچنین اتمام ترم تحصیلی با کمترین حاشیه و بیشترین میزان رضایت دانشجویان در قیاس با ترمهای پیشین را بسیار مهم دانست و افزود: امور یادشده نشان دهنده تلاشهای همه همکاران است.

محمدی فاضل یادآور شد: شاهد هستیم که همکاران و دانشجویان بیش از گذشته برای پیشرفت فردی و جمعی اشتیاق نشان می دهند که این خود سرمایه ارزشمندی است.

دانشگاه محیط زیست در میدان استاندارد کرج مستقر است و مدتی پیش از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت.