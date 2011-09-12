سومین نشست عمومی کارکنان دانشگاه محیط زیست کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست پرسنل دانشگاه محیط زیست با سخنرانی اصغر محمدی فاضل رئیس دانشگاه در خصوص واحدهای مختلف آغاز شد.

فاضل به تفصیل فعالیتهای واحدهای مختلف را برشمرد و بر اهمیت توجه به نقاط قوت، کاستی ها، برنامه های در پیش و لزوم تلاش هر چه بیشتر برای نیل به اهداف طراحی شده در چشم انداز دانشگاه تاکید کرد.

وی با تقدیر از تلاشهای انجام گرفته در سال گذشته ابراز امیدواری کرد که در سال تحصیلی ۹۱/۹۰ نیز توام با موفقیتهای بیشتر برای تک تک همکاران، دانشگاه، دانشجویان و فضای علمی کشور باشد.

سعید پور معاون توسعه، برنامه ریزی و منابع انسانی نیز در سخنانی کوتاه از همکارانی که در سال تحصیلی گذشته با تمام توان خود برای سربلندی دانشگاه کوشا بوده اند، تشکر کرد.

دانشگاه محیط زیست بتواند به سیر صعودی خود ادامه دهد

وی ابراز امیدواری کرد: دانشگاه محیط زیست بتواند به سیر صعودی خود ادامه دهد و زمینه های مورد نیاز این امر با همکاری و تعامل فراهم شود.

این مسئول همچنین اظهار امیدواری کرد: پژوهشگاه ملی محیط زیست نیز به عنوان یک مرکز علمی – پژوهشی در کشور فعالیت در خور توجهی داشته باشد.

پخش کلیپهای تصویری از دوره های آموزشی، افتتاحیه مجموعه فرهنگی – ورزشی محیط بان و موزه تنوع زیستی و تاریخ طبیعی از دیگر بخشهای این نشست بود.

دانشگاه محیط زیست در میدان استاندارد کرج مستقر است.