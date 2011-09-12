700 مسافر از خدمات امدادی هلال احمر گیلان بهره مند شدند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امدادگران جمعیت هلال احمر تالش با شروع تابستان و آغاز طرح های امداد و نجات جاده ای و ساحلی تاکنون در دو نقطه خطرآفرین ساحلی گیسوم و قروق این شهرستان و همچنین در پایگاه امداد جاده ای محور اسالم به خلخال تاکنون به 713 نفر از مسافران خدمات امدادی ارائه کردند.

وی اظهارداشت: امدادگران جمعیت هلال احمر با حضور در نقاط خطرآفرین ساحلی و 15 پایگاه امداد و نجات جاده ای به همراه تجهیزات و امکانات امداد نجات آماده ارائه خدمات امدادی به تمامی مسافران و هموطنان هستند.

واکسیناسیون 440 نفر از سوی پزشکان هلال احمر گیلان

مدیرعامل هلال احمر گیلان همچنین گفت: تعداد 445 نفر از مراجعان درماه مبارک رمضان ازسوی پزشکان مستقر در درمانگاه صلح جمعیت هلال احمر در برابر بیماریهای واگیردار از جمله مننژیت، هپاتیت و آنفولانزا واکسینه شدند.

وی افزود: ویزیت 719 نفر توسط پزشکان متخصص و عمومی و همچنین ویزیت رایگان 68 نفر از امدادگران و مددجویان جمعیت از دیگر خدمات ارائه شده این درمانگاه در ماه مبارک رمضان است.

محمدی ادامه داد: درمانگاه صلح جمعیت هلال احمر همه روزه در سه شیفت صبح، عصر و شب با حضور پزشکان متخصص و عمومی آماده ارائه خدمات پزشکی به همشهریان است.

حضور امدادگران هلال احمرگیلان دقایقی پس از تصادف محور آستار به اردبیل

وی گفت: امدادگران مستقر درپایگاه امداد جاده ای صیادلر جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا پس از اطلاع از برخورد دو خودروی سواری در بامداد امروز در نزدیک پایگاه امداد جاده ای بلافاصله با امکانات و تجهیزات و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: امدادگران پس از انجام عملیات امدادی و کمک های اولیه سه نفر از مصدومان تصادف را توسط آمبولانس هلال احمر به مراکز درمانی منتقل کردند.

ارائه خدمات به 320 نفر درهمایش ملی گسگر شناسی از سوی هلال احمر

وی افزود: با شروع همایش ملی گسگر شناسی در شهرستان صومعه سرا در منطقه تاریخی هفت دغنان این شهرستان جمعیت هلال احمر شهرستان صومعه سرا با استقرار دو دستگاه آمبولانس، 10 دستگاه چادراستراحت مراجعان، دو دستگاه چادر اقامه نماز به 325 نفر از شرکت کنندگان خدمات ارائه کردند.

محمدی ادامه داد: این همایش به مدت سه روز از 16تا 18 شهریورماه سالجاری ادامه داشت.