سازمان دانش آموری مازندان مورد بی توجهی آموزش و پرورش قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر دوشنبه در گردهمایی روسای سازمان دانشآموزی شهرستانها و مناطق مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: دهه کرامت یادآور همه خوبیها و جهان انسانی است.
وی افزود: سازمان دانشآموزی بازوان توانمندی برای فعالیتهای پرورشی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه سازمان دانشآموزی مانند یک قلب عمل میکند، یادآور شد: گفتمان حاکم بر سازمان دانشآموزی باید گفتمان ولایت و رهبری باشد.
وی ادامه داد: اگر این گفتمان را در بدنه سازمان جاری کنیم میتوانیم تعلیم و تربیت مد نظر رهبری را اجرایی کنیم.
ابراهیمی با بیان اینکه نیازسنجی و به روز کردن مطالبات باید جزء دغدغههای سازمان باشد، تصریح کرد: باید بتوانیم برآورد دقیقی از مطالبات دانشآموزان داشته باشیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران اظهار داشت: سازمان دانشآموزی به عنوان محرک حوزه پرورشی باید به دنبال نیازسنجی باشد و این نیازها باید متناسب با روشهای روز، هدفگذاری شوند.
ابراهیمی افزود: در برخی موارد مشاهده میشود که برنامههای فرهنگی هیچ سنخیتی با مطالبات به روز دانشآموزان دهه چهارم انقلاب ندارند.
وی گفت: این مقطع باید شاهد درخشش سازمان دانشآموزی در استان باشیم.
ابراهیمی با بیان اینکه هرچه به آموزش و پرورش کمک کنیم باز هم اندک است یادآور شد: در برخی موارد، سازمان دانشآموزی را از برخی سازمانهای فرهنگی استان که اعتبارات کلانی هم دارند، موفق ترمیبینم.
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