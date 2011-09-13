64 هزار دانش آموز در مراکز استعدادهای درخشان کشور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نستوه ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح حفظ و درک مفاهیم قرآنی دانش آموزان سمپاد کشور در رامسر اظهار داشت: آشنا کردن نوجوانان با ترجمه و مفهوم آیات قرآنی، توسعه و ترویج فرهنگ غنی قرآنی، مانوس کردن نوجوانان با کلام وحی، استفاده از پندها و اندرزهای آیات وحی در زندگی فردی و اجتماعی قشر نوجوان جامعه از اهداف برگزاری این طرح است.

وی بیان داشت: دانش آموزان در گامهای طراحی شده، با سوره های قرآن کریم آشنا شده و در هر گام، گواهی نامه مربوط به آن گام را از ستاد مرکزی سمپاد دریافت می کنند.

نستوه با بیان اینکه طرحهای گوناگون قرآنی در مراکز استعدادهای درخشان در حال اجرا است افزود: در مرحله آموزشگاهی پایه اول راهنمایی، تعداد پنج هزار نفر و در مرحله استانی بین مراکز 500 نفر حضور دارند.

وی گفت: تعداد 64 هزار دانش آموز در 350 مرکز استعدادهای درخشان کشور مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزشی و پرورشی سازمان ملی استعدادهای درخشان کشور اظهار داشت: رویکرد این مراکز در جهت اجرای سیاستهای وزارت آموزش و پرورش، رویکرد معنوی با حفظ مراتب علمی است و ارتقاء مسائل پرورشی برای این سازمان بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان داشت: خوشبختانه مازندران از حیث در صد افزایش این مراکز در رده های نخست کشور است.