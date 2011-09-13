  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۸

نستوه اعلام کرد:

64 هزار دانش آموز در مراکز استعدادهای درخشان کشور تحصیل می کنند

64 هزار دانش آموز در مراکز استعدادهای درخشان کشور تحصیل می کنند

رامسر - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی و پرورشی سازمان ملی استعدادهای درخشان کشور، از تحصیل 64 هزار دانش آموز در مراکز استعدادهای درخشان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نستوه ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح حفظ و درک مفاهیم قرآنی دانش آموزان سمپاد کشور در رامسر اظهار داشت: آشنا کردن نوجوانان با ترجمه و مفهوم آیات قرآنی، توسعه و ترویج فرهنگ غنی قرآنی، مانوس کردن نوجوانان با کلام وحی، استفاده از پندها و اندرزهای آیات وحی در زندگی فردی و اجتماعی قشر نوجوان جامعه از اهداف برگزاری این طرح است.

وی بیان داشت: دانش آموزان در گامهای طراحی شده، با سوره های قرآن کریم آشنا شده و در هر گام، گواهی نامه مربوط به آن گام را از ستاد مرکزی سمپاد دریافت می کنند.
 
نستوه با بیان اینکه طرحهای گوناگون قرآنی در مراکز استعدادهای درخشان در حال اجرا است افزود: در مرحله آموزشگاهی پایه اول راهنمایی، تعداد پنج هزار نفر و در مرحله استانی بین مراکز 500 نفر حضور دارند.
 
وی گفت: تعداد 64 هزار دانش آموز در 350 مرکز استعدادهای درخشان کشور مشغول به تحصیل هستند.
 
معاون آموزشی و پرورشی سازمان ملی استعدادهای درخشان کشور اظهار داشت: رویکرد این مراکز در جهت اجرای سیاستهای وزارت آموزش و پرورش، رویکرد معنوی با حفظ مراتب علمی است و ارتقاء مسائل پرورشی برای این سازمان بسیار حائز اهمیت است.
 
وی بیان داشت: خوشبختانه مازندران از حیث در صد افزایش این مراکز در رده های نخست کشور است.
کد مطلب 1405865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها