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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۱

ابراهیمی عنوان کرد:

ارسال 21 هزار نامه به جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) ساری

ارسال 21 هزار نامه به جشنواره نامه ای به امام رضا (ع) ساری

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: 21 هزار نامه به دبیرخانه ملی جشنواره نامه‌ای به امام رضا(ع) در ساری ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر دوشنبه در جلسه دهه کرامت در استانداری مازندران اظهار داشت: دهه کرامت فرصت مناسبی برای فرهنگ ‌سازی برای شناخت بیشتر کرامات ائمه اطهار است.

وی افزود: جشنواره امام رضا(ع) به صورت ستادی در مشهد مقدس و با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود و مازندرانی‌ها برای عقب نماندن از غافله ترویج فرهنگ رضوی در تدارک برگزاری جشنواره نامه‌ای به امام رضا(ع) هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام اینکه سال گذشته حدود 13 هزار نامه به جشنواره نامه‌ای به امام رضا (ع) به دبیرخانه این ستاد ارسال شد، یادآور شد: در حال حاضر حدود 20 هزار نامه در اختیار دبیرخانه ملی جشنواره‌ نامه‌ای به امام رضا(ع) قرار گرفت.

وی با اشاره به اقدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران برای اجرای برنامه قصه‌ گویی رضوی از تهیه و توزیع بیش از پنج هزار سربرگ تحت عنوان نامه‌ای به امام رضا(ع) در سطح استان خبر داد.

ابراهیمی با اعلام اینکه در دهه کرامت در تمام شهرهای استان برنامه جنبی برگزار می‌شود، بیان داشت: با هماهنگی انجام شده در 360 مسجد استان برگزاری جشنواره رضوی با هماهنگی با کانون پرورش فکری نیز در دستور کار قرار دارد.
 

کد مطلب 1405875

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