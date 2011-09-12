به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم ناظمی رییس فرهنگسرای ابن‌سینا با اشاره به برگزار نشدن یکی از برنامه‌های این فرهنگسرا با عنوان «پنجشنبه خودمانی» در ماه رمضان به دلیل همزمانی آنها با ساعات افطار، گفت: قصد داریم در هفته‌های آینده این برنامه را با میهمان‌های جدید به عنوان یک برنامه جدی و مستمر ادامه دهیم.

وی فراهم کردن فضایی ساده و خودمانی به دور از دغدغه‌های روزانه همیشگی برای گفتگو با هنرمندان، ‌ادیبان و اندیشمندان و نیز ایجاد پاتوقی فرهنگی برای کسانی که دغدغه‌ای فراتر از مسائل روزمره دارند، ‌از مهمترین اهداف نشستهای پنجشنبه‌های خودمانی دانست.

رئیس فرهنگسرای ابن سینا افزود: به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار در روز پنجشنبه 24 شهریورماه میزبان اصغر فردی یکی از همراهان و شاگردان استاد شهریار خواهیم بود.

اصغر فردی از شاعران و محققان حوزه ادبیات فارسی و ترکی آذربایجانی است و در این زمینه فعالیتهای زیادی انجام داده و آثار متعددی به صورت مکتوب، صوتی و تصویری از وی عرضه شده است.

به گفته ناظمی این برنامه از ساعت 18 روز پنج شنبه 24 شهریور در فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، ‌فاز یک، ‌ایران زمین شمالی برگزار می‌شود.

تا کنون بهاءالدین خرمشاهی، هوشنگ مردای کرمانی، حمیدرضا نوربخش، خسرو سینایی، رضا امیرخانی، عبدالجبار کاکایی و غلامرضا اعوانی میهمان پنجشنبه خودمانی فرهنگسرای ابن‌سینا بوده‌اند.