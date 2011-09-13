"روئیدن در باد" کلید خورد

حسن امجدی مقدم تهیه کننده این فیلم سینمایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی"روئیدن در باد" به کارگردانی رهبر قنبری 21 شهریور ماه همزمان با روز ملی سینما آغاز شده است.
وی افزود: فیلمبرداری در مناطق صعبالعبور آلوارس در حال انجام است. در اولین روز فیلمبرداری گوهر خیراندیش، امید زندگانی و قاسم سید سیاح بازیگرنوجوان فیلم جلو دوربین رفتند.
حسین عابدینی، ذبیح افشار، یلدا قشقایی، کاظم هاشمزاده، ژیلا شاهی، محمدرضا خدایی، بهروز الهوردی و... دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند. "روئیدن در باد" توسط رهبر قنبری نوشته شده و داستان پسر 14 سالهای را روایت میکند که مجبور است امتحانات سراسریاش را در مسیر کوچ ایل از قشلاق به ییلاق بگذراند که با سختیها و مشقات فراوانی مواجه است ...
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