هفته نامه پیام آذربایجان تبریز روزنامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه تاریخ 24 مرداد هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با درخواست مبنی بر اینکه این نشریه برای تغییر ترتیب انتشار از هفته نامه بر روزنامه مطرح و موافقت کرد.



نشریه پیام آذربایجان که مجوز آن در سال 82 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است، طی هشت سال گذشته با مدیر مسئولی دکتر ذکریا والایی و سردبیری خانم شکوهی به صورت هفته‌نامه منتشر می‌شود.



گفتنی است، با تبدیل شدن هفته نامه پیام آذربایجان به روزنامه، تعداد روزنامه‌های محلی تبریز به 9 روزنامه رسید.



هم اکنون روزنامه‌های مهدآزادی، عصرآزادی، ارک، امین، آذربایجان، سرخاب، فجرآذربایجان و صائب تبریزی به صورت روزانه در تبریز منتشر می‌شوند که به زودی روزنامه پیام آذربایجان نیز به این جمع اضافه می شود.

خبرگزاری مهر ارتقای این نشریه را به همکاران پیام آذربایجان تبریک می گوید.





