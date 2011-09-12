هیئت انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اسفندیاری اعلام کرد: به منظور انتخاب نماینده سینمای ایران برای معرفی به مراسم اسکار، هیئتی متشکل از رویا تیموریان و پوران درخشنده، محمد بزرگ‌نیا، شهرام جعفری‌‌نژاد، محمد داودی، علیرضا شجاع‌نوری، مهدی صباغ‌زاده، رسول صدرعاملی و امیر اسفندیاری بررسی‌های لازم درباره فیلم‌های واجد شرایط را طبق مقررات این رویداد سینمایی انجام داده‌اند.

اسفندیاری گفت: با توجه به مقررات موجود خانم پوران درخشنده و آقای رسول صدرعاملی اعضای این هیئت به درخواست خود فیلم‌های اکران شده خواب‌های دنباله‌‌دار و زندگی با چشمان بسته را از جریان بررسی‌ها خارج کرده‌اند.

وی اضافه کرد: آخرین مهلت ارسال فیلم به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی 11 مهر‌ماه است و تا امروز تنها 18 کشور نمایندگان خود را معرفی کرده‌اند.

سخنگوی هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار تاکید کرد که تمامی خبرهایی که از مجاری دیگر منتشر شده و یا می‌شود، هیچ‌گونه سندیتی ندارند.