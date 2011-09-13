رونمایی از 17 کتاب جنگ طی هفته دفاع مقدس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احمد الماس پور عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: برای نخستین بار در مازندران، از 17 کتاب دفاع مقدس که در ششماهه نخست امسال به چاپ رسیده رونمایی می شود.

وی اظهار داشت: تا پایان سالجاری، 30 عنوان کتاب جدید مرتبط با دفاع مقدس مازندران رونمایی خواهد شد.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس مازندران با اشاره به برگزاری ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در تمامی شهرها و روستاهای استان، تصریح کرد: شش هزار برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی در شش هزار رده مقاومت استان برگزار می شوند.

الماس پور با اشاره به اعزام روایان دفاع مقدس به مدارس و دانشگاههای استان همزمان با این هفته، یادآور شد: تجلیل از رزمندگان، جانبازان و آزادگان و سرکشی از خانواده های شهدا در هفته دفاع مقدس در مازندران انجام می شود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه بزرگ هفته دفاع مقدس استان در محل احداث پارک موزه دفاع مقدس مازندران گفت: مراسم رژه نیروهای مسلح در سی و یکم شهریور ماه با حضور نیروهای مسلح برگزار می شود.

این مسئول سپاه کربلای مازندران با اشاره به تقدیم 10 هزار و 400 شهید دوران دفاع مقدس از مازندران، افزود: 220 عکس از 100 شهید عملیات دفاع مقدس استان تهیه و در نمایشگاه عرضه می شود.

الماس پور همچنین خواستار اطلاع رسانی بیشتر اصحاب رسانه مازندران در هفته دفاع مقدس امسال شد.