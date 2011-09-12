آغاز عملیات اکتشافی 3 معدن مس در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر سعد محمدی ظهر دوشنبه در جمع فعالان بخش صنعت و معدن شهستان سراب گفت: تا پایان اسفند 90کارهای مطالعاتی معادن تحت پوشش صنایع مس ایران در منطقه سراب به پایان رسیده و عملیات نهایی آغاز شود.

به گفته سعدمحمدی، پس از پایان عملیات اکتشاف و بررسی های فنی میزان دقیق ذخایر مس این معادن مشخص می شود.

وی ضمن قدردانی از پیگیرهای نماینده سراب برای تسریع در بهره برداری از این معادن اظهارداشت: شرکت ملی مس ایران آماده است تا معادنی را که از سوی اشخاص حقیقی در زمینه مس ثبت شده به قیمت عادلانه از آنها خریداری کند.

سعد محمدی با اعلام اینکه کارخانه کنسانتره نیز می توان در محل احداث کرد ابراز داشت: تهیه مواد اولیه و سرمایه گذاری در صنایع مس جزو کاراهای استراتژیک در دنیا محسوب می شود.

همچنین نماینده مردم سراب در این نشست خواستار مشارکت فعال شرکت ملی صنایع مس در سرمایه گذاری برای بالفعل سازی پتانسیل های و توانمدی های معدنی سراب شد.

مجید نصیر پور یاداورشد: در چند سال اخیر با اتخاذ تدابیر مناسب زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در منطقه فراهم شده است.

نصیر پور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در سراب را گامی برای شکوفایی صنعتی منطقه دانست و افزود: مقدمات اجرای هفت پروژه مرتبط با صنعت آلومینیوم نیز در منطقه اقتصادی سراب فراهم شده و سرمایه گذاران بخش خصوصی مجمزهای لازم را دریافت کردند.

وی با اذعان به این نکته که ممکن است کارهای پیگیری شده در زمان نمایندگی وی در سراب نهایی نشود تصریح کرد: نباید تلاش در جهت شکوفایی و توانمد کردن منطقه را با مسائل دیگر قاطی کرد.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از تمرکز در سرمایه گذاری های اقتصادی در سال های گذشته در بخش خاصی از کشور اظهار داشت: متاسفانه در استان آذربایجان شرقی نیز حجم سرمایه گذاری های اقتصادی در شهرهای غرب آن متمرکز شده و شهرستان های شرقی با وجود داشتن پتانسیل های لازم از موهبت این سرمایه گذاری ها کم بهره مانده اند.

نصیرپور با تاکید بر سرمایه گذاری در معادن سراب گفت: وجود معادن طبیعی در سراب پتانسیل لازم را برای شکوفایی و توسعه منطقه فراهم کرده است.

وی افزود: زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاران در سراب فراهم شده و مشکلی در این زمینه احساس نمی شود.

