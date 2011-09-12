انتصاب اولین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سوی عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسینعلی خواجه مظفری مدیر کل تعاون استان به سمت مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان منصوب شد.

در حکم شیخ الاسلام برای حسینعلی خواجه مظفری آمده است: نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان منصوب می شوید.

با عنایت به نقش مهم و برجسته اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در رسیدن به اهداف برنامه توسعه و سیاست های کلی اشتغال، انتظار می رود با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود استانی و ملی بتوانید برنامه ها و سیاست های اجرایی را در چارچوب شرح وظایف و منشور کاری به انجام رسانید.

توفیق روز افزون جناب عالی را در انجام وظایف و مسئولیت هایی که به عهده دارید از درگاه خداوند منان مسألت می کنیم.