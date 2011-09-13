موفقیت محققان کشور در استانداردسازی نمک موجود در نفت

دکتر غلامحسین منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره توضیح داد: آب شور به صورت امولسیون در نفت موجود است و برای افزایش کیفیت نفت لازم است تا آب شور از نفت جدا شود.



رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اشاره به مطالعات محققان کشور در این زمینه یادآور شد: در این مطالعات محققان به دانش فنی تولید مواد امولسیون شکن دست یافتند. این مواد موجب نمک زدایی از نفت سنگین می شود.



وی با تاکید بر اینکه این پروژه در استان فارس اجرایی شده است، خاطر نشان کرد: با حمایت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران یک واحد پایلوت در دانشگاه شیراز تاسیس شد تا میزان عملکرد مواد امولسیون شکن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.



منتظری با تاکید بر اینکه ایران یکی از مهمترین صادرکنندگان نفت در جهان است، ادامه داد: تاکنون برای استاندارد سازی نمک موجود در نفت، مواد امولسیون شکن از خارج وارد می شد.