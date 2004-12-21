تا معرفي نامزد اصلي زمان زيادي باقي است // كنار رفتن چهار كانديدا به نفع يك كانديدا مسئله نهايي كار است // برخي ها در صدد ند تا بين 5 كانديداي مطرح شده و طرفدارانشان اختلاف ايجاد كنند

حميد رضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهردرخصوص معرفي كردن يك گزينه و اينكه چهار كانديدا ديگر اصول گرا به نفع يك نفر كنار روند گفت : كنار رفتن چهار كانديدا به نفع يك كانديدا در انتخابات رياست جمهوري مسئله نهايي كار است كه پس از اعلام شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بقيه كانديداها آمادگي اين كار را داشته باشند .

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي گفت:نظر سنجي به طور مستمر صورت مي گيرد و نيازي به اعلام ندارد چون عملكرد وفعاليت هاي تغيير پيدا مي كند ومعلوم نيست كه شيب به طرف كدام شخص ميرود چون كاربه صورت چهره چهره انجام مي گيرد .

وي با اشاره به اينكه تا زمان معرفي كانديداي نهايي زمان زيادي مانده است گفت:بايد نظرات پيرامون كانديداها از شعار انتخاباتي تا مهمترين مسائلي كه بايد به آن بپردازند مورد نظر خواهي قرارگيرد الان زمان براي اعلام كانديداي نهايي زود است و نبايد ذهن مردم را بي جهت مشغول كرد .

ترقي درخصوص اينكه كداميك شانس بيشتري براي معرفي به عنوان كانديداهاي نهايي دارندگفت:همه از شانس مساوي برخوردار هستند چون هنوز فاكتورها دركنار همديگر قرار نگرفته اند بلكه فاكتورها به صورت منفرد مورد بررسي قرارگرفتند.

وي رفع مطالبات مردم را در راس مشكلات اقتصادي دانست و گفت:به طور طبيعي تمركز طرح و برنامه كانديداهاي مطرح شده از سوي اصولگرايان روي حل اين معضلات باشد .

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي درخصوص برخي سخنان كه لاريجاني و يا ولايتي شانس بيشتري نسبت به ديگر كانديداهاي اصولگرايان دارند گفت : اين شايعات كذب محض است و نوعا از طرف جريان اصلاح طلب و در برخي روزنامه ها مطرح مي شود تا بين 5 كانديداي مطرح شده و طرفدارانشان اختلاف ايجاد كند و به هيچ وجه چنين چيزي مطرح نيست .