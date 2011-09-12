دست هنرمند طبیعت / تصاویر دیدنی جزایری که شبیه تابلوی نقاشی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصاویر جدید نشنال جغرافی الگوهایی هنری در طبیعت را نشان می دهند که جزایر را به یک تابلوی نقاشی با ارزش تبدیل می کنند.

سد مرجانی در "بورا- بورا"

سد مرجانی که جزیره "بورا- بورا" را احاطه کرده است شبیه به یک بند قیطانی به نظر می رسد. "بورا- بورا" یک آتشفشان قدیمی است که در فاصله 266 کیلومتری شمال غربی تاهیتی در جزایر "پلی نزی فرانسوی" واقع شده است.

این آتشفشان با سواحل سفید و خالص، مردابی به رنگ آبی درخشان و یکی از زلال ترین آبهای سیاره زمین احاطه شده است. در "بورا- بورا" صدها نمونه از ماهیان گرمسیری زندگی می کنند.



تاهیتی

توده ای از ابرهای سفید این تاج تپه های مجلل جزیره تاهیتی را ساخته است. تاهیتی در کنار 13 جزیره پلی نزی فرانسوی از مرجانها و سنگهای آتشفشانی ساخته شده است و در نیمه راه میان استرالیا و آمریکای جنوبی در پهنه اقیانوس آرام جنوبی قرار گرفته است.

یک گودال لاجوردی

گودال آبی (Blue Hole) دایره ای به طول 300 متر و عمق 120 متر است. این گودال در فاصله حدود 100 کیلومتری در شره "بلیز" واقع در آمریکای مرکزی قرار دارد. در طول عصر یخبندان این گودال در ورودی دهانه یک مجموعه غار ساخته شد. زمانی که یخها ذوب شدند و سطح آب بالا آمد غارها به زیر آب فرو رفتند و این بهشت را برای شجاع ترین غواصان به جا گذاشتند.

جزایر فیجی

یک نوار تماشایی از سد مرجانی جزیره "موندریکی" در جلوی تصویر و جزیره "مانو" در عمق تصویر. دو جزیره از مجمع الجزایر فیجی در ملانزی. جزایر فیجی از 333 جزیره در اقیانوس آرام جنوبی تشکیل شده است. این جزایر به خاطر سواحل زیبا، باغهای مرجانی و جنگلهای گرمسیری شهرت دارند.

پالائو

پالائو واقع در اقیانوس آرام از بیش از 250 جزیره ای تشکیل شده است که در این تصویر اقیانوس را لکه لکه کرده اند. این جزایر غنی از پوششهای گیاهی هستند و با سواحلی زیبا احاطه شده اند. گردشگری صنعت اصلی این کشور است. مسیرهای دریایی خیره کننده، کسانی را که شیفته شنا و غواصی در اقیانوس هستند جذب می کنند.

بورا- بورا از هوا

این جزیره از انباشه شدن مرجانها بر روی هم و یک آتشفشان غیرفعال ساخته شده است. مرداب آبی رنگ این جزیره حتی در این تصویر هوایی نیز با یک کنتراست زیبا با رنگ آب دریا به وضوح دیده می شود.



صخره های گلور

دو رنگین کمان همانند ستونی از صخره های گلور در منطقه "بلیز" به آسمان سر کشیده اند. این صخره ها یک ذخیره دریایی ملی هستند که میزبان یک تنوع زیستی دریایی شگفت انگیز است و یکی از بهترین مکانها برای شنا و غواصی در دریای کارائیت به شمار می رود. این منطقه در سال 1997 ثبت یونسکو شد.



پارک دریایی "دماغه هتراس"

این گردابهای سفید شنی به سمت خلیج اورگان، بخشی از پارک ملی دریایی دماغه هتراس واقع در کرانه های خارجی کالیفرنیای شمالی می روند. این کرانه ها زنجیره ای جزایر کوچکی هستند که از ساحل در برابر نیروهای اقیانوس اطلس محافظت می کنند.

بورا- بورا، دریا و کوهها

امواج به سواحل بورا- بورا برخورد می کنند. در عموق تصویر قله های کوههای دوقلوی Mount Pahia و Mount Otemanu دیده می شوند. این یکی از جزایر پلی نزی فرانسوی در اقیانوس آرام است.



دریای کارائیب

تصویری از امواج سطحی دریای کارائیب در آمریکای مرکزی. این آینه بزرگ دریایی 2 میلیون و 753 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و با عنوان مدیترانه آمریکا شناخته می شود.