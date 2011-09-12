مراسم روز ملی سینما در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این آیین در روز چهارشنبه 23 شهریورماه با نمایش فیلم سینمایی " اینجا بدون من " به کارگردانی و نویسندگی بهرام توکلی و برگرفته از اقتباسی آزاد از نمایشنامه "باغ وحش شیشه ای" اثر تنسی ویلیامز، تهیه کنندگی سعید سعدی (فدک فیلم)و بازیگرانی از جمله فاطمه معتمد آریا، صابر ابر، نگار جواهریان و پارسا پیروز فر اجرا می شود.

فیلم سینمایی "اینجا بدون من" در چهارمین جشنواره فیلم شهر، تندیس بهترین کارگردانی را برای بهرام توکلی و در پنجمین جشن منتقدان سینمای ایران، تندیس بهترین فیلمنامه برای بهرام توکلی و بهترین موسیقی متن را برای حامد ثابت به ارمغان آورد که داستانی خانواده سه نفره مادر، پسرش احسان و دخترش یلدا نیازمندی است که هریک در آرزوی رسیدن به رویای خود هستند را روایت می کند.

مدیر فیلمبرداری حمیدرضا خضوعی ابیانه، طراح صحنه و لباس آتوسا قلمفرسایی، صدابردار حسین بشاش، صداگذار امیر حسین قاسمی، طراح چهره پردازی سعید ملکان، آهنگساز حامد ثابت، سرمایه گذاران سعید سعدی و سعید ملکان از عوامل این فیلم هستند.

بهرام توکلی متولد 1355 تهران، دارای مدرک کارشناسی طراحی صحنه و کارشناسی ارشد فیلمنامه نویسی از دانشگاه تربیت مدرس است.

وی فعالیت سینمایی را با کارگردانی فیلمهای کوتاه آغاز کرده و از دیگر فعالیتهای او میتوان به طراحی پوستر اشاره کرد.اینجا بدون من سومین ساخته این کارگردان جوان پس از فیلم های تحسین شده ی "پا برهنه در بهشت"(1385) و "پرسه در مه" (1388) است.

همچنین روز پنجشنبه 24 شهریورماه ویژه برنامه روز ملی سینما با نمایش فیلم سینمایی " سعادت آباد" به کارگردانی مازیار میری، بازیگری لیلا حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار، حسین یاری، هنگامه قاضیانی، امیر آقایی، مینا ساداتی، فیلمنامه امیر عربی، تهیه کننده همایون اسعدیان، مدیر فیلمبرداری محمد آلادپوش، موسیقی کریستف رضایی دنبال خواهد شد.

در این برنامه که با حضور مسئولان فرهنگی و هنرمندان سرشناس استان برگزار می شود از برگزیدگان سینمایی استان فارس در حوزه های مختلف نیز تقدیر خواهد شد.

فیلم داستان "سعادت آباد"، یاسی که در زندگی مشترک‌اش با محسن دچار تردیدهایی شده، تصمیم می‌گیرد برای او جشن تولدی بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند. او برای بهتر برگزار کردن مهمانی، همه چیز از قبل پیش‌بینی می‌کند، غافل از اینکه همه چیز مطابق با خواسته او پیش نمی‌رود را به نمایش در آورده است.

برنامه های روز ملی سینما در روز های 23 و 24 شهریور ساعت 18 در مجموعه فرهنگی هنری حافظ برگزار می شود.

علاقه مندان در صورت تمایل می توانند با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و یا موسسه فرهنگی هنری شهر آفتاب شیراز، کارت ورود به این برنامه را دریافت کنند.