شورای امر به معروف و نهی از منکر در سیستان راه اندازی می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب لکزایی ظهر دوشنبه در همایش توانمند سازی ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر که با حضور فرمانده هان نواحی مقاومت و پایگاه‌ های بسیج سطح منطقه سیستان و مدیران ادارات و نهادهای دولتی شهرستان‌ های این منطقه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر فرهنگ ‌سازی فریضه‌ های امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر تذکر لسانی و اجرای آن در سطح جامعه برنامه‌ ریزی شده و می ‌شود، بر این اساس لازم است در تمامی پایگاه‌ های بسیج سطح استان ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود.

وی ضمن تاکید بر گسترش و فرهنگ سازی تذکر لسانی در سطح جامعه گفت: فرهنگ‌ سازی تذکر لسانی و فریضه‌ های امر به معروف و نهی از منکر با کارهای فرهنگی و تلاش تمامی افراد حاضر در یک جامعه امکان پذیر است.

وی افزود: در اجرای طرح تذکر لسانی باید شخصیت و حقوق افراد طبق موازین اسلامی در نظر گرفته شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان بیان داشت: فرهنگ ‌سازی تذکر لسانی و فریضه‌ های امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه سبب تشویق نیکوکاران، آگاه کردن افراد جاهل در جامعه، هشدار برای جلوگیری از خلاف و ایجاد انضباط اجتماعی است.

وی خواستار تشکیل یک گردان عاشورا برای همه پایگاه‌ها شد و گفت: خواهران هم باید یک گردان الزهرا (س) در هر پایگاه تشکیل دهند.

