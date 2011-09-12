ابعاد مختلف دفاع مقدس پنهان مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود میرفیضی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تحلیف سربازان آموزشی استان افزود:

تمام افتخار، عزت، سربلندی و پیروزی امروز ما در جهان مدیون هشت سال دفاع مقدس است و این هشت سال نه برای یک مقطع تاریخی و برای ایران است بلکه در عرصه بین المللی نیز اهمیت ویژه ای دارد.

وی گفت: امروز نیروی انتظامی در حفظ و نگهداری ارزشهای الهی و مبانی فکری و عقیدتی نظام، وظیفه سنگین و خطیری بر عهده داشته و همه باید به عنوان سرباز اسلام در انجام هرچه بهتر این وظیفه کوشا باشیم.

وی حفظ نظم و امنیت جامعه و پاسداری از مرزها و کیان کشور را از وظایف خطیر سربازان نیروی انتظامی دانست و افزود: همه ما باید در راه آسایش مردم و حفظ امنیت موجود در جامعه جدید داشته و با کجروی ها و نا هنجاری ها و برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم برخورد کنیم.

سرهنگ میر فیضی در ادامه دوران سربازی را یکی از پر خاطره ترین دوران زندگی و دوران یادگیری و بالا بردن روحیه ایثار و فداکاری دانست.

این مقام انتظامی تصریح کرد: دوران سربازی دوران منحصر به فردی است که انسان تا مرز شهادت در خود آمادگی ایجاد می کند و این افتخار بزرگی است که در نظام جمهوری اسلامی نصیب همه ما و آنهایی شده است که لباس مقدس سربازی را به تن داشته و باید قدر آن را بدانیم.

وی عنوان کرد: کلمه سرباز آن طور که برخی افراد فکر می کنند فقط مختص کسانی که لباس سربازی بر تن کرده اند نیست بلکه همه کسانی که در لباس مقدس نظامی و انتظامی به کشور اسلامی خود خدمت می کنند سرباز ولایت هستند و افتخار سربازی برای امت اسلامی را دارند.

فرماندهی انتظامی استان در این مراسم ضمن تأکید بر حفط نظم و آراستگی در بین کارکنان انتظامی استان بر رعایت مسائل و آیین نامه انضباطی تأکید کرد.