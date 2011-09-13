تصویربرداری مجموعه "تا ثریا" در امامزاده قاسم ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر گروه تصویربرداری در امامزاده قاسم در دربند مشغول ضبط هستند. بعد از تمام شدن تصویربرداری این بخشها گروه برای ادامه کار به بهشت زهرا میروند. تاکنون 30 درصد از کار ضبط شده است. همزمان با تصویربرداری تدوین هم انجام میشود.
مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" به سفارش گروه مجموعههای تلویزیونی شبکه یک سیما در 30 قسمت 45 دقیقهای تهیه میشود.
"تا ثریا" روایتگر قصه زنی است میانسال که در کشاکش زندگی، موفقیتها و شکستهایی را متحمل شده است. از بازیگران این مجموعه میتوان به آزیتا حاجیان، همایون ارشادی، مهران احمدی، هومن سیدی، لیندا کیانی، الناز حبیبی، میرطاهر مظلومی، حسین مهری، مجیدسعیدی ،ارسلان قاسمی، علی صالحی، مهوش وقاری، نسرین نصرتی، صفا آقاجانی، امیر حمیدزاده و ... اشاره کرد.
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از مدیر برنامهریزی و دستیار اول کارگردان: برزو نیک نژاد، مدیر تصویربرداری: امیر معقولی، مدیر صدابرداری: صالح حبیبی، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری و عکاس: محمد فوقانی.
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