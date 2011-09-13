  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۹

تصویربرداری مجموعه "تا ثریا" در امامزاده قاسم ادامه دارد

تصویربرداری مجموعه "تا ثریا" در امامزاده قاسم ادامه دارد

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری در امامزاده قاسم ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر گروه تصویربرداری در امامزاده قاسم در دربند مشغول ضبط هستند. بعد از تمام شدن تصویربرداری این بخش‌ها گروه برای ادامه کار به بهشت زهرا می‌روند. تاکنون 30 درصد از کار ضبط شده است. همزمان با تصویربرداری تدوین هم انجام می‌شود.

مجموعه تلویزیونی "تا ثریا" به سفارش گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه یک سیما در 30 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه می‌شود.
 
"تا ثریا" روایتگر قصه زنی است میانسال که در کشاکش زندگی، موفقیت‌ها و شکست‌هایی را متحمل شده است. از بازیگران این مجموعه می‌توان به آزیتا حاجیان، همایون ارشادی، مهران احمدی، هومن سیدی، لیندا کیانی، الناز حبیبی، میرطاهر مظلومی، حسین مهری، مجیدسعیدی ،ارسلان قاسمی، علی صالحی، مهوش وقاری، نسرین نصرتی، صفا آقاجانی، امیر حمیدزاده و ... اشاره کرد.
 
دیگر عوامل این پروژه عبارتند از مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: برزو نیک نژاد، مدیر تصویربرداری: امیر معقولی، مدیر صدابرداری: صالح حبیبی، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری و عکاس: محمد فوقانی.
 
کد مطلب 1405956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها