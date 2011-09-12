ایجاد بانک ژن گیاهی و جانوری در گیلان امری ضروری است

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمایش سرزمین در بحث توسعه پایدار کشاورزی با دیدگاه بانک ژن گیاهی و جانوری بسیار حائز اهمیت است که باید توجه شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه ای دور سوم سفرهیئت دولت به گیلان برای ایجاد بانک ژن گیاهی و جانوری در استان اظهارداشت: زیر ساخت های بانک ژن استان در مسئله کشاورزی و منابع طبیعی مسبوق به سابقه است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: به عنوان مثال در ایستگاه تحقیقاتی شلمان شهرستان لنگرود گونه های جنگلی به عنوان بانک ژن حفظ می شوند و در ایستگاه گل و گیاهان زینتی شهرستان لاهیجان فعالیت های بسیار خوبی در این عرصه انجام شده است.

وی افزود: این مصوبه قبل از اینکه به لحاظ اعتباری عملیاتی شود برخی از گونه های جانوری مثل اسب کاسپین و گونه های گیاهی بیشتر گل و گیاهان زینتی در قالب مدل اولیه بانک ژن در استان فراهم شده است.

بهمنی همچنین با اشاره به اینکه تامین اعتبارات لازم برای اجرای این مصوبه ازسوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حال انجام است، افزود: در سطح وزارت جهاد کشاورزی یک ردیف مشخص برای ایجاد بانک ژن در کشور تدوین شده است از اینرو بانک ژن گیاهی و جانوری گیلان نیزبه عنوان یک زیر بخش از اعتبارات ردیف مزبور در آینده بهره مند خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه بانک ژن چه مزایایی دارد، اظهارداشت: طبیعت مرتب در حال تغییر وتحول است، موجودات زنده اعم ازگیاهان و جانوران بر حسب ضرورت خود را با طبیعت سازگار می کنند بنابراین گونه های که در طول زمان قادر نباشند خود را با طبیعت سازگارکنند، از بین می روند.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان در ادامه هدف از ایجاد بانک ژن را صیانت و حفاظت ازگونه های گیاهی و جانوری به دلیل ضرورت بهره مندی جوامع انسانی از آنها دانست و یادآورشد: در چرخه زیستی، گیاهان و جانواران جایگاه بسیار مهمی برای ادامه حیات دارند بنابراین هر عاملی که بتواند کمک کند ذخایر ژنتیکی را حفظ و به بقای آنها ادامه یابد، بازتابش به جوامع بشری برمی گردد.