به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ترویح الارواح فی تهذیب الصحاح» لغت‌نامه‌ای است عربی که مولف آن نخستین فردی است که در فرهنگ‌نامه نویسی به ویرایش و خلاصه‌کردن لغت‌نامه روی آورده است و با تالیف این کتاب در واقع به تالیف خلاصه‌ای از کتاب الصحاح نوشته ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری روی درآورده است.

این کتاب یکی از لغت‌نامه‌های قابل اعتنای عربی است که متن کامل آن را ابونصراسماعیل بن حماد جوهری به تالیف رسانده است و به دلیل اهمیت و ارزش بالای اثر تاکنون پانزده گزیده از آن نیز شناسایی و معرفی شده است.

کتاب «ترویح الارواح فی تهذیب الصحاح» یکی از این پانزده گزینه به شمار می‌رود که توسط شهاب الدین محمود بن احمدبن بختیار زنجانی، دانشمند برجسته قرن هفتم نوشته شده است.

زنجانی در مفدمه اثر خود نوشته است: از آنجا که کتاب صحاح در نوع خودش بی‌نظیر و یگانه است ولی بهره‌برداری از آن برای علاقه‌مندان سهل و آسان نیست، بر آن شده‌ام با حذف شواهد غیر ضروری و مکررات کتاب و همچنین مسائل صرفی و نحوی به شکلی که خللی به اصل کتاب وارد نیاید، متن مختصری در دسترس مخاطبان کتاب قرار دهم.

زنجانی پس از این کتاب، شرح مختصر دیگری هم از کتاب صحاح جوهری فراهم آورده است که حجم آن یک دوم ترویح الارواح است و با عنوان تنقیح الصحاح در دست انتشار قرار گرفته است.

کتاب حاضر توسط محمد صالح شریف العسکری بر اساس شش نسخه خطی کهن تصحیح و منتشر شده است

موسسه فرهنگی میراث مکتوب این کتاب را در 1062 صفحه با قیمت 34هزار تومان روانه بازار نشر کشور کرده است.