تصویربرداری "تکیه بر باد" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "تکیه بر باد" به کارگردانی محمود معظمی و تهیهکنندگی حمیدرضا مهدوی در سرای آذری به پایان رسید. همزمان با تصویربرداری تدوین هم انجام میشود و مراحل پایانی را پشت سر میگذارد.
همچنین نیما حسندوست تدوین و احمد موسوینژاد صداگذاری این مجموعه را بر عهده دارند و محمد محمدعلی مشغول ساخت موسیقی متن است. مجموعه "تکیه بر باد" که یک ملودرام اجتماعی است و عباس نعمتی، طلا معتضدی و محمد محمودسلطانی فیلمنامه آن را نوشتند درباره دختری به نام عاطفه است که با قبول شدن در دانشگاه از شیراز به تهران آمده است و این مسئله سرآغاز اتفاقات گوناگونی است که ...
در این مجموعه بازیگرانی چون فرامرز قریبیان، مهدی فخیمزاده، افسانه پاکرو، شهرام عبدلی، بهزاد خداویسی، شراره دولتآبادی، فلورنظری و حدیثه تهرانی و رضا مولایی گلاره عباسی؛ نگین معتضدی، محمد مهدوی و ... ایفای نقش میکنند. معظمی پیش از این تعدادی از اپیزودهایی از سریال "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" را کارگردانی کرده بود.
دیگر عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامهریز: حسین فلاح، منشی صحنه: فهیمه کمالی، مدیرتصویربرداری: فریبرز سیگارودی، عکاس: محمد فوقانی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مهدیه اعرابی، مدیر تولید: مجید بابایی و دیر تدارکات: مسعود نوروزبیگی.
در این مجموعه بازیگرانی چون فرامرز قریبیان، مهدی فخیمزاده، افسانه پاکرو، شهرام عبدلی، بهزاد خداویسی، شراره دولتآبادی، فلورنظری و حدیثه تهرانی و رضا مولایی گلاره عباسی؛ نگین معتضدی، محمد مهدوی و ... ایفای نقش میکنند. معظمی پیش از این تعدادی از اپیزودهایی از سریال "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" را کارگردانی کرده بود.
دیگر عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از دستیار اول کارگردان و برنامهریز: حسین فلاح، منشی صحنه: فهیمه کمالی، مدیرتصویربرداری: فریبرز سیگارودی، عکاس: محمد فوقانی، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مهدیه اعرابی، مدیر تولید: مجید بابایی و دیر تدارکات: مسعود نوروزبیگی.
نظر شما