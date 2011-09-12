به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم ، جناب آقای بان کی مون ، دبیر کل سازمان ملل متّحد، سلام علیکم ، احتراماً، توجه حضرت عالی را به نکات ذیل جلب می کنیم:

1- طبق اساسنامه سازمان ملل (منشور ملل متحد)، فلسفه تشکیل این سازمان حفظ و صیانت از حقوق متساوی ملل متحد و جلوگیری از تکرار فجایع بشری جنگ بزرگ اول و دوم است. چنانچه در ماده دوم از فصل اول می‌خوانیم:" کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود."

2- همان گونه که مستحضرید کاروان آزادی 1 پس از ناکامی کشتی لیبیایی از رساندن کمک‌های خود به دست مردم نوار غزه، طی می و ژوئن 2010 یک ‎ناوگان بزرگ دریایی حامل کمک‌های بشردوستانه سعی کرد، محموله کمک‌های خود را که 6 کشتی آن را حمل و 663 فعال حامی فلسطینیان از 37 کشور آن را مشایعت می‌کردند، به نوار غزه برساند که با حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی مواجه شد و موفق به رساندن کمک‌های خود به مردم غزه نشد. افزون بر این که طی حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی حداقل 9 نفر از فعالان حامی ملت فلسطین کشته شدند.

3- این روزها یادآور حملات تاسّف بار تروریستی در ایالات متحده و قربانی شدن قریب به 3000 نفر از شهروندان آمریکائی است. از همان ابتدا گفته شد این، یک حرکت تروریستی توسط گروهک القاعده است که با وجود دستگاه‌های عریض و طویل امنیتی و اطّلاعاتی در این کشور امری محال به نظر می‌رسد.

حال اگر بر فرض محال بگوئیم این چنین بوده است چرا سازمان ملل یک گروه حقیقت یاب مستقل برای این مساله ایجاد نکرد؟

چرا جان هزاران انسان که در پی این ماجرا و توسط سربازان آمریکائی در عراق و افغانستان ستانده شد از جان سه هزار شهروند آمریکائی پست‌تر است؟ چرا سازمان ملل در برابر این نقض آشکار حقوق بشر موضع نگرفت؟ چه طور روسای جمهور مدعی حقوق ضایع شده بشر در ایران،(آمریکا و فرانسه) خود ایران را تهدید به نسل کشی (حمله هسته‌ای) می‌کنند؟ و سازمان ملل در این باره همچنان سکوت کرده است؟

4- آنچه امروز در بحرین اتفاق می‌افتد اگر نقض حقوق بشر نیست پس چیست؟ کشته و زخمی شدن صدها نفر از 14 فوریه تاکنون، ورود نیروهای نظامی خارجی برای قتل عام مردم، هدف قرار دادن غیر نظامیان(حتی پزشکان و پرستاران)، احضار و ضرب و جرح پزشکان و کادر درمانی توسط نیروهای امنیتی، شکنجه زندانیان، صدور حکم اعدام برای مخالفان و ده‌ها نمونه دیگر که در جریان اعتراضات مردمی در شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق افتاده و می‌افتد. تا کی می‌خواهید به این برخورد دوگانه با حقوق بشر ادامه دهید؟

5- برای ما دانشجویان مسلمان ایرانی مسجّل است که سازمان متبوع حضرت عالی به دلیل مشکلات ساختاری نمی‌تواند حامی مستضعفین و پابرهنگان جهان باشد و این سازمان در حال حاضر کارکرد خود را از دست داده و حکم مرده متحرّک را دارد. به همین دلیل؛ پیشنهاد ما به شما این است که طی اقدامی انقلابی برای دفاع حقیقی از حقوق بشر با تهدید به استعفا تا مرتفع شدن این اشکالات ساختاری (که رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای- حفظه الله- طی سخنانی در مجمع عمومی مورخ 31 شهریور 1366 مطابق با 22 سپتامبر 1987 بدان اشاره کردند) بیش از این بازیچه دست تمامیت خواهان و لابی‌های صهیونیستی قرار نگیرید، یا حدّاقل در یک گفتگوی زنده تلویزیونی، صادقانه از نقش پشت پرده سوپر سرمایه داران صهیونیست در تصمیم سازی برای این سازمان سخن بگوئید.

6- در پایان توجه حضرت عالی را به قسمتی از بیانات ولی امر مسلمین جهان که 24 سال پیش در نشست سالانه مجمع عمومی ایراد شد و به نظر ما نسخه شفابخش این ساختار مریض است جلب می‌نمائیم و توفیق روزافزون در حرکت به سمت آرمانهای بشردوستانه را برای حضرت عالی، از خداوند بزرگ مسئلت می‌داریم.

در سازمان ملل دو تبعیض ناروا هست؛ حق وتو و عضویت دائم در شوراى امنیت؛ این دو تبعیض باید برداشته شود.

این تنها چیزى است که مى‌تواند سازمان ملل و شوراى امنیت را به راستى همان کانونى کند که همه ملت‌ها به آن دل ببندند، و مسائل فیمابین خود را در آن حل کنند؛ وگرنه همیشه مثل امروز شوراى امنیت جایى خواهد بود براى صدور احکام بى‌اعتبار و دستورهاى بى‌عمل، و همیشه مثل امروز ملت‌ها احساس خواهند کرد که جایى براى حل مسائل بین‌المللى وجود ندارد، و خشونت تنها راه پیشبرد کارهاست.