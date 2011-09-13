دومین حضور تیم ایران و رویارویی با قهرمان آسیا/ تیمی که با حاشیه عازم شد!

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان زنان آسیا از چهارشنبه 23 شهریورماه با حضور هشت تیم در حالی در آلماتی قزاقستان آغاز می‌شود که تیم ایران دومین تجربه آسیایی خود را در این رده سنی باز هم در این کشور تجربه بدست خواهد آورد. گروه بندی این رقابتها به این ترتیب است:

گروه A: چین تایپه، ازبکستان، قزاقستان، ژاپن

گروه B: چین، کره جنوبی، هنگ کنگ، ایران

هندبالیست های ایران در حالی راهی رقابتهای قهرمانی آسیا شده اند که با انصراف تیم مالزی از گروه دوم در گروه بندی های جابجا شدند و به گروه دوم منتقل شدند تا باز هم با تیم قدرتمند کره قهرمان بلامنازع آسیا در بخش زنان روبرو شوند.

تیم ایران در گروه دوم با تیم های کره جنوبی، چین و هنگ کنگ هم گروه است. کره ای ها در تمامی دوره ها مدال طلا گرفته اند. چینی ها 4 بار نایب قهرمان و 4 بار سوم شده اند اما هنگ کنگی ها شرایط مشابهی با تیم ایران دارند. این تیم آسیایی هم برای دومین بار راهی مسابقات قهرمانی هندبال جوانان آسیا در بخش زنان شده است. هنگ‌کنگ اولین تجربه خود را در سال 2009 در تایلند و با قبول شکست برابر تیم های چین و کره جنوبی بدست آورده بود.

اولین تجربه با رتبه آخری!

تیم هندبال زنان کشورمان در رده سنی جوانان در سال 2007 برای اولین بار مجوز حضور در مسابقات قهرمانی هندبال آسیا در آلماتی قزاقستان را بدست آورد. در آن سال تیم جوان کشورمان با تیم های کره‌جنوبی، چین و چین تایپه در دور مقدماتی مسابقه داد و تن به شکست های نابرابری داد. در این دوره کره جنوبی قهرمان شد. کشورهای ژاپن، چین، قطر و ایران هم به ترتیب چهارم تا هفتم شدند.

کره قهرمان بی رقیب زنان آسیا

تیم هندبال کره جنوبی که در تمامی رده های سنی قهرمان بدون رقیب زنان آسیاست در بخش جوانان تمامی 10 مدال طلا را از آن خود کرده است. پس از این تیم آسیای شرقی، چینی با 4 نایب قهرمانی و 4 سومی در رده و هستند. ژاپنی هم دو بار نایب قهرمان و 4 بار مدال برنز گرفته اند. چین تایپه دو نقره و یک برنز، قزاقستان یک نقره و یک برنز و کره شمالی هم یک بار موفق به کسب نشان نقره شده اند.

تجربه دوم با مربی جوان و تیم جوان تر

تیم هندبال جوانان کشورمان در بخش زنان این بار با تیمی جوان تر و کم تجربه تر از دوره قبل راهی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا شده است. هر چند که این تیم جوان می تواند با کسب تجربه در این مسابقات با ارزش پشتوانه خوبی برای تیم بزرگسالان ایران باشد. این تیم جوان ایران بار شاخصه جوان دیگری هم دارد. سرمربی جوان که در سایه حضور مربی دوران ورزشکاری اش و مادرش می خواهد تجربه حضور در مسابقات آسیایی را بدست آورد تا بتواند از این فرصت برای ساختن آینده تیم هندبال جوانان و شاید نوجوانان استفاده کند. هر چند که به طور قطع این تیم جوان نیازمند تجربه مربیانی بزرگتر از وی برای هدایت در میان بزرگان هندبال آسیا داشت.

حواشی که باز هم دست از سر تیم هندبال بانوان برنداشت

اعزام تیم های هندبال زنان ایران همیشه در این سالها با حواشی همراه بود. این تیم هم به دور از حاشیه نبود. حواشی این تیم از همان روز نخست اردوی اول شروع شد. اردویی سه روزه در دو گروه با بازیکنان جوان و کم تجربه که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان این رشته قرار گرفت که چطور می شود بازیکنان این رده سنی را در سه روز محک زد!

دومین حاشیه این تیم در اولین روز اردوی دوم با انصراف سرمربی تیم(سوری ابراهیمی) با ارسال پیامک به فدراسیون شکل گرفت. پس از آن هم کمک فنی مربیان مرد به مربیان زن این تیم برای هدایت شاگردان جوان شان جنجال دیگری برای این تیم بوجود آورد و در نهایت اعزام تیم با حضور سرمربی و مربی جوان از خانواده یک تیم باشگاهی اصفهانی و قوت گرفتن انتقاداتی که جسته و گریخته از خارج از فدراسیون در خصوص ادامه روند حضور و تسلط اهالی هندبال اصفهان بر فدراسیون هندبال کشورمان شنیده می شد!

یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا از 23 شهریور ماه تا اول مهرماه در آلماتی قزاقستان برگزار می شود. این رقابتها جنبه انتخابی مسابقات جهانی 2012 چک را دارد.