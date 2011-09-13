موسیقی آفریقای جنوبی در خلیج فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این کنسرت "اریک روپر" مدیرعامل شرکت پلیمر آریا ساسول،ضمن خوش آمد گویی به حاضران در خصوص چرایی برپایی چنین جشنواره ای گفت : ما از دوران کودکی در آغوش گرم مادر و با آوای لالایی که در گوشمان زمزمه می کند با هنر موسیقی آشنا می شویم و به طبع زمانی که بزرگ می شویم با این هنر به طور جدی تر برخورد می کنیم.ما در این جشنواره سعی کردیم اشتراکات فرهنگی دو کشور ایران و آفریقای جنوبی را به نمایش بگذاریم. از همین رو امشب گروه کوارتت زهی "یوبانتو" در بخش موسیقی قومی نوعی موسیقی با عنوان "بوتولو" که یک بیان قبیله ای از قوم "زوبولت " است را اجرا می کنند.

پس از پایان صحبت های مدیرعامل شرکت پلیمر آریا ساسول، کوارتت زهی "یوبانتو" به روی صحنه آمدند و مجموع قطعات خود را در دو بخش به روی صحنه بردند در بخش نخست از این کنسرت آثاری از ساخته های ویوالدی، هندل، سباستین باخ به روی صحنه رفت. در بخش دوم از این کنسرت موسیقی پاپ خاص آفریقای جنوبی به روی صحنه رفت در این بخش قطعاتی چون "زیولو" ، تولاتولا" به روی صحنه رفت .

در این بخش از کنسرت نوازنده ویولن گروه آفریقایی "یوبانتو" به روی صحنه آمد و به توضیح قطعات پرداخت کرد او در ابتدا با اشاره به پیشینه قطعه "تولاتولا" در آفریقا گفت : این قطعه یکی از قطعات خاطره انگیز برای کودکان است که مادران برای کودکان خود هنگام خواب می خوانند و در ادامه از حاضرین در سالن درخواست کرد که چشمان شان را ببندند واز شنیدن این موسیقی لذت ببرند. او همچینین درباره قطعه محلی آفریقای جنوبی که به عنوان آخرین قطعه اجرا کردند نیز گفت که این قطعه با همراهی ساز و استفاده از ضربات پا اجرا می شود؛ در واقع به جای پا باید از ساز درام استفاده کنیم اما برای اینکه فضای موسیقی آفریقا بیش از پیش احساس شود از نوعی ریتم که با پا انجام می شود استفاده کردیم.

پایان بخش این قسمت از جشنواره فرهنگی ایران و آفریقای جنوبی همنوازی و آواز جمعی نوازندگان گروه موسیقی "یوبانتو" ازآفریقای جنوبی بود.

در حاشیه

- پیوند بین صنعت و هنر موسیقی و آنچه که مدیران برآن تاکید داشتند آن چیزی نبود که انتظار می رفت به این معنا که اهالی رسانه و همچنین حاضرین در سالن انتظار داشتند که شاهد یک اجرای تمام عیار از موسیقی محلی آفریقای جنوبی باشند اما در کمال تعجب شاهد اجرای آثاری از ویوالدی و باخ و دیگر آهنگسازان موسیقی کلاسیک بودیم و تنها دو قطعه پایانی به اجرای آواز بومی اختصاص اشت .

- خبرنگاران دعوت شده به شهر صنعتی عسلویه هنگام ورود به سالن اجرای برنامه جایی برای نشستن نداشتند و مسئولان در روابط عمومی آریا ساسول تمهیدی برای خبرنگاران که راوی پیوند اقتصاد و فرهنگ بودند در نظر نگرفته بودند این درحالی است که مدیر روابط عمومی این شرکت مدام حضور خبرنگاران را اعلام می کرد و مراتب سپاسگزاری از آنها را نیز به جا می آورد .

- یکی از ویژگی های اجرای قطعات بومی این کنسرت توسط گروه موسیقی آفریقای جنوبی نمایش زندگی آمیخته با موسیقی وصنعت مردم این کشور بود و شادمانی در چشمان کارگران آفریقایی مشغول کار به درستی دیده می شد.

- حضور کارگران و کارمندان شرکت های صنعتی عسلویه در کنار خانواده ها وتماشای کنسرت بسیار دیدنی بود اما نکته قابل توجه در این اجرا جنب و جوش بی وقفه کودکان در سالن بود که این مسئله شلوغی و تمرکز حاضرین در سالن حین تماشای کنسرت را از بین می برد و از سوی دیگر نوازندگان آفریقایی هم از این همه شلوغی در سالن متعجب مانده بودند.

- یکی از نکات جالب در طراحی صحنه قرار دادن مشعل های کوچک به عنوان نمادی از پالایشگاه های این منطقه بود که همزمان با اوج گرفت قطعاتی که اجرا می شد و همچنین شور و شعف تماشاگران حاضر در سالن این مشعل ها شعله ور می شد.