تولید سالانه 20 هزار تن انواع آلوچه در شهرستان مراغه

به گزارش خبرنگار مهر،‌ جواد کاظمی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این طرح به منظور شناسایی و جمع آوری صفات برتر انواع آلوچه های این شهرستان انجام می شود، گفت: سالانه ارقام پرمحصول و برتر این شهرستان دچار خسارت سرمازدگی می شود در همین شرایط مساوی تولید محصول بعضی از ارقام در حد مطلوب است.

وی با بیان اینکه هم اکنون کارشناسان این اداره در حال شناسایی نژادهای مختلف آلوچه در این شهرستان هستند ادامه داد: بعد از جمع آوری و ثبت مشخصات نژادهای مختلف آلوچه، مراتب به مراکز تحقیقات باغبانی استان و کشور ارسال می شود.

کاظمی با اشاره به اینکه سالانه 60 درصد از آلوچه های تولیدی آذربایجان شرقی از باغات مراغه تولید و فرآوری می شود، گفت: با توجه به حجم بالای تولید این محصول در این شهرستان اصلاح ارقام گوجه درختی ضروری است.

وی با بیان اینکه پس از انجام مراحل مقدماتی طرح در این شهرستان در صورت تصویب بقیه مراحل کار در مراکز تحقیقاتی انجام خواهد شد، ادامه داد: نتایج یافته ها جهت استفاده باغداران در سال های آینده اعلام می شود.