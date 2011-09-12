15 نشریه مجوز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز (دوشنبه 21 شهریور) دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضای صدور مجوز تعدادی از نشریات استانی و شماری از نشریات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و 6 دوهفته‌نامه، 1 ماهنامه، 7 فصلنامه و 1 دوفصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

در این جلسه با انتشار دوهفته‌نامه‌های «ثقلین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین عبدلی وارسته دولت آباد»، «نخل طلایی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «زهرا سالخورده»، «عبور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فاطمه دلفاردی»، «کرمانیان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا کامیاب مقدس»، «راوی خوزستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احسان لبخنده» و «سرآغاز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی معظمی» موافقت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار ماهنامه «سرزمین فیروزه» به صاحب امتیازی «شورای اسلامی شهر بابک» و مدیرمسئولی «علی قائینی‌زاده» موافقت کرد.

در جلسه امروز هیئت نظارت همچنین فصلنامه‌های تخصصی «دریای دور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ابراهیم امینی زاده»، «شهر قانون» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد اسمعیل تبار»، «توسعه پایدار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا سعید افخم شعرا»، «عدالتخانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا بابائی مهر»، «مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام» به صاحب امتیازی «مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام» و مدیرمسئولی «سیدمحمد محسن دعائی»، «پژوهش و اندیشه» به صاحب امتیازی «سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی» و مدیرمسئولی «مرتضی خسروی کارشک» و «برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمیدرضا لطفی حقیقت» مجوز نشر گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار دوفصلنامه تخصصی «تاریخ نامه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مجتبی سلطانی احمدی» موافقت کرد.

در این جلسه همچنین تقاضای تغییر وضعیت 11 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.