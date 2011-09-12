  1. هنر
  2. سایر
۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

با موافقت هیئت نظارت /

15 نشریه مجوز گرفتند

15 نشریه مجوز گرفتند

هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز دوشنبه 21 شهریور با انتشار 15 نشریه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز (دوشنبه 21 شهریور) دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضای صدور مجوز تعدادی از نشریات استانی و شماری از نشریات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و 6 دوهفته‌نامه، 1 ماهنامه، 7 فصلنامه و 1 دوفصلنامه مجوز انتشار گرفتند.

در این جلسه با انتشار دوهفته‌نامه‌های «ثقلین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حسین عبدلی وارسته دولت آباد»، «نخل طلایی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «زهرا سالخورده»، «عبور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فاطمه دلفاردی»، «کرمانیان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رضا کامیاب مقدس»، «راوی خوزستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احسان لبخنده» و «سرآغاز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی معظمی» موافقت شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار ماهنامه «سرزمین فیروزه» به صاحب امتیازی «شورای اسلامی شهر بابک» و مدیرمسئولی «علی قائینی‌زاده» موافقت کرد.

در جلسه امروز هیئت نظارت همچنین فصلنامه‌های تخصصی «دریای دور» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ابراهیم امینی زاده»، «شهر قانون» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد اسمعیل تبار»، «توسعه پایدار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمدرضا سعید افخم شعرا»، «عدالتخانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا بابائی مهر»، «مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام» به صاحب امتیازی «مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام» و مدیرمسئولی «سیدمحمد محسن دعائی»، «پژوهش و اندیشه» به صاحب امتیازی «سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی» و مدیرمسئولی «مرتضی خسروی کارشک» و «برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «حمیدرضا لطفی حقیقت» مجوز نشر گرفتند.

هیئت نظارت بر مطبوعات همچنین با انتشار دوفصلنامه تخصصی «تاریخ نامه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مجتبی سلطانی احمدی» موافقت کرد.

در این جلسه همچنین تقاضای تغییر وضعیت 11 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

کد مطلب 1405979

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها