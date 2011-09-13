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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۴

ملاقات مشتری با ماه در شامگاه روز جمعه

ملاقات مشتری با ماه در شامگاه روز جمعه

شامگاه روز جمعه 25 شهریور ماه پدیده نجومی مقارنه میان ماه و سیاره مشتری رخ می دهد در این پدیده سیاره مشتری به نزدیکترین فاصله خود با خورشید می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این پدیده که روز جمعه ساعت 21:20 رخ خواهد داد، زاویه جدایی این دو جرم آسمانی 4 درجه است.

همزمان با پدیده مقارنه ماه و مشتری سیاره کوتوله "سرس" با درخشندگی فراوان خود می تواند سوژه ای برای رصد گران باشد. قدر (درخشندگی) سیارک سرس 2/ 7 است.

سرس نام اولین سیارکی است که کشف شد. این سیارک با قطری حدود ۹۵۰ کیلومتر، بزرگترین و پر جرم ترین جسم در کمربند سیارکی است.

کمربند سیارکی که در منظومه خورشیدی قرار دارد ناحیه ای وسیع بین دو سیاره مریخ و مشتری است و شامل میلیاردها سیارک و قطعات سنگ می شود.

کد مطلب 1405981

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