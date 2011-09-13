ملاقات مشتری با ماه در شامگاه روز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، در این پدیده که روز جمعه ساعت 21:20 رخ خواهد داد، زاویه جدایی این دو جرم آسمانی 4 درجه است.



همزمان با پدیده مقارنه ماه و مشتری سیاره کوتوله "سرس" با درخشندگی فراوان خود می تواند سوژه ای برای رصد گران باشد. قدر (درخشندگی) سیارک سرس 2/ 7 است.



سرس نام اولین سیارکی است که کشف شد. این سیارک با قطری حدود ۹۵۰ کیلومتر، بزرگترین و پر جرم ترین جسم در کمربند سیارکی است.



کمربند سیارکی که در منظومه خورشیدی قرار دارد ناحیه ای وسیع بین دو سیاره مریخ و مشتری است و شامل میلیاردها سیارک و قطعات سنگ می شود.