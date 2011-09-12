نشست کمیسیون اروپا و آمریکای اجلاس مجمع اهل بیت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست دوشنبه 21 شهریور ماه در تالار خلیج فارس سالن اجلاس سران به ریاست "آیت الله محسن اراکی" و معاونت حجج اسلام محمد والدمن و محسن ربانی برگزار شد.

در این نشست به مباحثی چون اهمیت توجه به عناصر شکل دهنده به هویت شیعی در غرب، قواعد و اصول مؤثر در روابط شیعیان با یکدیگر در غرب، نهادها، راهکارها و ابزارهای تعیین کننده برای حفظ، تقویت و گسترش هویت جامعه شیعی و روابط جامعه شیعیان در غرب با جامعه اهل سنت و جوامع غربی پرداخته شد.



در این نشست تعدادی از مدعوین اجلاس از جمله حجج اسلام عالمی، ایمانی، حجازی، مجاهدی، شیخ محمد جلال و خانم آلیا جفری اعظم و میشائیل اسکار به ایراد سخن و بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

لزوم توسعه مراکز و نهادهای اسلامی شیعی و ارتباط میان آنها، تاکید بر توجه به عمل جمعی در برنامه های مراکز اسلامی، اهمیت توجه جداگانه به مشکلات هریک از کشورهای این مناطق، ضرورت فعال بودن شیعیان در جوامع غربی، لزوم توجه بیش از پیش به جوانان و زنان و تلاش در جهت حل مشکلات آنها، تاکید بر آموزش مذهبی به شیعیان مقیم غرب از جمله مسائلی بود که در این نشست مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

همچنین سخنرانان در این نشست بر ضرورت کنترل و نظارت بر شبکه های ماهواره ای و سایر رسانه های تشیع، توجه ویژه به منطقه آمریکای لاتین، لزوم ارتباط با مجامع آکادمیک این مناطق و تلاش برای تاثیرگذاری بر این جوامع از طریق فرهنگ و هنر تأکید کردند.