حسین مسافرآستانه که طی دیروز و امروز جلساتی را برای مشخص شدن وضعیت خود با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کرد درباره وضعیت حضور یا عدم حضور خود در ادارهکل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: استعفای بنده امروز توسط آقای حمید شاهآبادی پذیرفته شد.
وی درباره دلایل فراهم نشدن شرایط برای ادامه حضور در ادارهکل هنرهای نمایشی تأکید کرد: شرایط بنده و معاون هنری قابل تطبیق با هم نبود و ایشان نگاه مدیریتیای دارند که بنده به آن احترام میگذارم اما با کمال عذرخواهی نمیخواهم در ادارهکل هنرهای نمایشی حضور داشته باشم.
مدیرکل هنرهای نمایشی یادآور شد: ما در نهایت دوستی و احترام متقابل به این نتیجه رسیدیم و استعفای بنده پذیرفته شد. امیدوارم تئاتر راه تکامل و رشد را طی کند و موفق باشد.
استعفای مدیرکل هنرهای نمایشی امروز دوشنبه 21 شهریورماه از سوی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرفته شد.
حسین مسافرآستانه که طی دیروز و امروز جلساتی را برای مشخص شدن وضعیت خود با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کرد درباره وضعیت حضور یا عدم حضور خود در ادارهکل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: استعفای بنده امروز توسط آقای حمید شاهآبادی پذیرفته شد.
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