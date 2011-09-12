حسین مسافرآستانه که طی دیروز و امروز جلساتی را برای مشخص شدن وضعیت خود با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کرد درباره وضعیت حضور یا عدم حضور خود در اداره‌کل هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: استعفای بنده امروز توسط آقای حمید شاه‌آبادی پذیرفته شد.



وی درباره دلایل فراهم نشدن شرایط برای ادامه حضور در اداره‌کل هنرهای نمایشی تأکید کرد: شرایط بنده و معاون هنری قابل تطبیق با هم نبود و ایشان نگاه مدیریتی‌ای دارند که بنده به آن احترام می‌گذارم اما با کمال عذرخواهی نمی‌خواهم در اداره‌کل هنرهای نمایشی حضور داشته باشم.



مدیرکل هنرهای نمایشی یادآور شد: ما در نهایت دوستی و احترام متقابل به این نتیجه رسیدیم و استعفای بنده پذیرفته شد. امیدوارم تئاتر راه تکامل و رشد را طی کند و موفق باشد.