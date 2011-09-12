نهادهای دولتی باید برای افزایش رفاه حال مردم سیستان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی کیخا ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان اظهار داشت: ارتباط سازنده با مردم باعث افزایش اعتماد بین آنان و دولت می شود و باید روز به روز این عنصر برای توسعه همه جانبه در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی گفت: فرهنگ خدمت رسانی به مردم باید از طریق مدیران نهادینه شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان نیز در این دیدار بیان داشت: این شرکت طی برنامه ریزی جامع در تلاش است تا روز به روز خدمات خود را در شمال خطه پهناور سیستان و بلوچستان افزایش دهد.

مرتضی عابدینی گفت: ایجاد مرکز سوختگیری در فرودگاه زابل به منظور توسعه پرواز ها و رشد این فرودگاه از مهم ترین برنامه های این شرکت بود که به ثمر رسید.

وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان برای ساخت انبار سوختی 90 هزار لیتری فرودگاه زابل حدود 9 میلیارد ریال هزینه کرده است.

وی اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح سوختگیری هواپیما ها در فرودگاه زابل، امکان افزایش پروازها فراهم و به دنبال آن به تعداد مسافران افزوده می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: با توجه به اینکه فرودگاه زابل تنها فرودگاه منطقه سیستان است و یه شهرستان را پوشش می دهد، نبود انبار سوختی محدودیتی را برای افزایش پروازها ایجاد کرده بود.

وی با اشاره به دیگر خدمات شرکت گفت: صدور اینترنتی حواله های سوخت که برای نخستین بار در کشور توسط شرکت در منطقه راه اندازی شد از دیگر خدمات ارزنده به مردم بود که رضایتمندی بالایی را در پی داشت.

وی تعمیر و تجهیز جایگاه شرکتی زابل، راه اندازی مجتمع خدماتی - رفاهی با همکاری بخش خصوصی در محمد آباد را از دیگر برنامه های اجرا شده به منظور توسعه خدمات شرکت برشمرد.

وی افزود: ایجاد فرصت های مناسب خدمت رسانی به مردم در یک فضای آرام با استفاده از تمامی ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی و دولتی یکی از مهم ترین وظایف شرکت پخش فرآورده های نفتی است.

عابدینی با اشاره به اهمیت خدمات رسانی به مناطق محروم اظهار داشت: نباید در خدمات رسانی به مردم مناطق محروم از هیچ تلاشی دریغ شود.

شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان، یکی از مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است که با 45 جایگاه عرضه سوخت، وظیفه تامین سوخت نواحی مرکزی (زاهدان)، زابل، خاش و سراوان در سیستان و بلوچستان را به عهده دارد.