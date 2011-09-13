به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برای فوتبال ایران روزهای تلخ بسیار و شادی‌های زودگذری داشته است. نایب قهرمانی سپاهان در سال 2007 و حضور در جام باشگاه‌های جهان مهمترین افتخار تیم‌های ایرانی در این جام بود، گرچه در سال 2011 هم ذوب‌آهن توانست به عنوان نایب قهرمانی دست یابد اما همچنان حسرت قهرمانی در این جام در دل فوتبالدوستان کشورمان باقی ماند است.

در این سال‌ها سپاهان هفت مرتبه، استقلال پنج مرتبه (یکبار به خاطر ارسال نکردن لیست حذف شد)، ذوب آهن و پرسپولیس سه مرتبه، صبا 2 مرتبه، پاس تهران، سایپا، فولاد و مس کرمان هر کدام یک مرتبه در این مسابقات حضور داشتند اما تنها دو موفقیت نصیب فوتبال ما شد تا شادی‌ها هواداران ایرانی در این جام کامل نشود.

تیم پاس تهران نخستین تیم ایرانی بود که به مرحله حذفی و جمع هشت تیم برتر صعود کرد ولی آن تیم هم در یک دیدار دراماتیک نتوانست به موفقیت‌هایش در این جام ادامه دهد. به جز سپاهان و ذوب‌آهن، در این سال‌ها تیم‌های سایپا، پرسپولیس، استقلال و مس کرمان هم به مرحله حذفی راه یافتند اما با شکست برابر حریفان، خیلی زود با جام قهرمانی این مسابقات وداع کردند.

سپس سپاهان با لوکا بوناچیچ موفقیت‌های سال 2007 را رقم زد و در نهایت سال 2010 ذوب آهن دیگر تیم اصفهانی توانست با نتایج خوب خود فوتبالدوستان را خوشحال کند اما ناکامی این دو تیم در دیدار نهایی، این شیرین‌ها را تلخ کرد.

البته پس از هشت دوره ناکامی، فوتبال ایران توانست رکوردشکنی کند و دو نماینده در مرحله یک‌چهارم نهایی این مسابقات داشته باشد که امیدواریم دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان بتوانند با حضور در جمع چهار تیم پایانی، طلسم ناکامی‌های باشگاه‌های کشورمان در بالای سربردن جام قهرمانی این مسابقات را بشکنند.

- نتایج تیم‌های ایرانی در دوره‌های گذشته لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا:

تیم‌های استقلال و پرسپولیس نماینده ایران در این مسابقات بودند که با ناکامی در مرحله گروهی نتوانست به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یابند. استقلال در گروه C با یک پیروزی و 2 شکست پس از العین امارات و السد قطر در رده سوم قرار گرفت و پرسپولیس هم در گروه D با 2 پیروزی و یک باخت، پائین‌تر از پاختاکور ازبکستان و در رده دوم گروه ایستاد.(در این مسابقات چهار تیم برتر گروه‌ها به مرحله نیمه‌نهایی صعود می‌کردند). در این دوره العین به عنوان قهرمان دست یافت.

دومین دوره لیگ قهرمانان آسیا:

تیم ذوب‌آهن در گروه B که سه تیم در آن حضور داشت، با یک برد، 2 تساوی و یک شکست بعد از پاختاکور ازبکستان در رده دوم جدول قرار گرفت. تیم سپاهان هم در گروه D با 4 پیروزی، یک تساوی و یک باخت، به خاطر شکست در بازی رودررو برابر الاتحاد عربستان از صعود به مرحله بعد بازماندند. الاتحاد در نهایت با پیروزی در دو دیدار رفت و برگشت برابر سئونگام کره‌جنوبی قهرمان این مسابقات شد.

سومین دوره لیگ قهرمانان آسیا:

تیم پاس تهران در گروه A با 5 پیروزی و یک تساوی بالاتر از تیم‌های السالمیه کویت، الریان قطر و پلیس عراق به عنوان نخستین تیم ایرانی راهی مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شد. البته سبزپوشان تهرانی در این مرحله در دو بازی رفت و برگشت برابر العین امارات به نتیجه 4 بر 4 دست یافتند اما به خاطر گل زده کمتر در زمین حریف، وداع تخلفی با این جام داشتند.

سپاهان اصفهان دیگر نماینده ایران در این مسابقات، در گروه B با کسب 4 پیروزی، یک تساوی و یک باخت در رده دوم قرار گرفت تا العین امارات به عنوان تیم برتر این گروه به مرحله حذفی صعود کند. تیم الاتحاد عربستان در دیدار نهایی این دوره از مسابقات از سد العین گذشت و دومین قهرمانی متوالی‌اش در این جام را جشن گرفت.

چهارمین دوره لیگ قهرمانان آسیا:

تیم فولادخوزستان قهرمان لیگ ایران در گروه B این دوره از لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت اما با تنها یک پیروزی، یک تساوی و 4 شکست قعرنشین گروهش شد. صباباتری هم با 3 پیروزی، یک تساوی و 2 باخت در رده دوم گروه‌ C قرار گرفت و تیم الکرامه سوریه به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شد. جئونبوک هیوندا در دیدار نهایی برابر الکرامه سوریه پیروز شد و جام قهرمانی این دوره از مسابقات را به کره‌جنوبی برد.

صحنه‌ای از دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و القادسیه کویت

پنجمین دوره لیگ قهرمانان آسیا:

سپاهان اصفهان تنها نماینده ایران در این دوره از مسابقات بود زیرا استقلال تهران به خاطر تاخیر در ارسال اسامی بازیکنان به مسئولان برگزاری این جام، از دور رقابت‌ها کنار رفت. شاگردان بوناچیچ در گروه D با 4 پیروزی، یک تساوی و یک باخت به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله بعد شدند تا دومین نماینده ایران نام بگیرد که به مرحله حذفی صعود کرده است.

سپاهان ایران در این مرحله در دو دیدار رفت و برگشت برابر کاوازاکی فرونتال ژاپن به تساوی بدون گل دست یافت اما در ضربات پنالتی با نتیجه 5 بر 4 این تیم را شکست داد تا به عنوان نخستین تیم باشگاهی کشورمان به جمع 4 تیم پایانی جام صعود کند. موفقیت‌های زردپوشان اصفهانی با پیروزی 3 بر یک در دو بازی رفت و برگشت برابر الوحده ادامه یافت.

این پیروزی زمینه‌ساز صعود سپاهان به دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا و حضور در جام باشگاه‌های جهان شد که افتخار حضور در چنین مسابقه مهمی تا به امروز تنها نصیب زردپوشان اصفهانی شده است. البته شکست 3 بر یک در دو دیدار رفت و برگشت برابر اوراواردز ژاپن باعث شد نخستین نائب قهرمانی تیم‌های ایران در لیگ قهرمانان توس سپاهان رقم بخورد.

ششمین دوره لیگ قهرمانان آسیا:

تیم‌های سپاهان و سایپا کرج نمایندگان ایران در این دوره از مسابقات بودند. سپاهان در گروه A نتوانست موفقیت‌های قبلی‌اش را ادامه دهد و با 2 پیروزی، یک تساوی و 3 شکست در رده سوم این گروه قرار گرفت. سایپا اما با هدایت علی دایی در گروه B با 3 پیروزی و 3 تساوی بالاتر از تیم‌های عراق، الوصل امارات و الکویت کویت به مرحله حذفی صعود کرد.

به دلیل حضور علی دایی در تیم ملی تیم سایپا با هدایت پیر لیت بارسکی در مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها شرکت کرد اما مقابل تیم قدرتمند بنیادکار ازبکستان که از ستاره‌هایی بزرگ فوتبال جهان از جمله ریوالدو سود می‌برد در دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 7 بر 3 شکست خورد تا از دور مسابقات کنار برود. باخت 5 بر یک سایپا در دیدار برگشت، سنگین‌ترین شکست تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمان آسیا محسوب می‌شود. تیم گامبااوزاکای ژاپن با پیروزی 5 بر صفر در دو بازی رفت و برگشت به عنوان قهرمانی این جام دست یافت.

هفتمین دوره لیگ قهرمانان آسیا:

با تغییر قوانین برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های صبای قم، پرسپولیس، استقلال و سپاهان نمایندگان ایران در این مسابقات بودند. صبای قم در گروه A نتوانست برابر تیم‌های قدرتمند الهلال عربستان و پاختاکور ازبکستان نتایج خوبی را کسب کند و با یک پیروزی، 2 تساوی و 3 شکست در رده سوم گروه قرار گرفت.

پرسپولیس در گروه B با دو پیروزی، یک تساوی و یک باخت بالاتر از دو تیم الشباب عربستان و الغرافه قطر قرار گرفت. البته حذف تیم الشارجه امارات باعث شد، پیروزی‌های پرسپولیس در دیدار رفت برابر این تیم در جدول منظور نشود. شاگردان سرخپوش نلو وینگادا در مرحله یک‌هشتم نهایی در ورزشگاه آزادی با یک گل مغلوب بنیادکار شدند که ریوالدو از روی نقطه پنالتی تک گل این تیم ازبکستانی را به ثمر رساند. شکست 5 بر یک پرسپولیس برابر الغرافه در قطر هم جزو تلخترین‌ شکست‌های ایرانی‌ها در این جام بود.

در گروه C استقلال تهران با 4 تساوی و 2 باخت، پائین‌تر از الاتحاد عربستان، ام صلال قطر و الجزیره امارات قرار گرفت تا وداع تلخی با این جام داشته باشد. سپاهان هم در ادامه ناکامی‌هایش در این جام با هدایت فرهاد کاظمی با 2 پیروزی، یک تساوی و 3 شکست پس از تیم‌های الاتفاق عربستان و بنیادکار ازبکستان در رده سوم گروه D قرار گرفت و از راهیابی به مرحله بعدی بازماند.

در نهایت تیم پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی با پیروزی 2 بر یک برابر الاتحاد عربستان به عنوان قهرمانی هفتمین دوره لیگ قهرمانان آسیا دست یافت.

صحنه‌ای از دیدار ذوب‌آهن اصفهان و مس کرمان در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

هشتمین دوره لیگ قهرمانان آسیا:

دو تیم تهران اصفهانی ذوب‌آهن و سپاهان و تیم‌های استقلال و مس کرمان نمایندگان ایران در این دوره از رقابت‌ها بودند. استقلال در گروه A توانست با هدایت صمد مرفاوی با 3 پیروزی، 2 تساوی و یک شکست پس از الغرافه قطر راهی مرحله بعدی مسابقات شود. در این مرحله اما آبی‌پوشان تهران در حالیکه در زمین الشباب عربستان در نیمه نخست با نتیجه 2 بر یک پیروز شدند، در نیمه دوم برتری خود را با شکست 3 بر 2 عوض کردند تا از راهیابی به جمع 8 تیم برتر مسابقات بازمانند.

ذوب‌آهن اصفهان در گروه B که آن را گروه مرگ می‌نامیدند، با 4 پیروزی، یک تساوی و یک شکست بالاتر از تیم‌های بنیادکار ازبکستان، الاتحاد عربستان و الوحده امارات راهی مرحله حذفی شد. پیروزی یک بر صفر برابر مس کرمان زمینه‌ساز صعود ذوب‌آهن به جمع 8 تیم برتر جام شد.

شاگردان ابراهیم‌زاده در این مرحله باید به مصاف پوهانگ قهرمان دوره گذشته می‌رفتند. پیروزی 2 بر یک در اصفهان و تساوی یک بر یک در زمین پوهانگ، ذوب‌آهن را به مرحله نیمه‌نهایی رساند. تیم قدرتمند الهلال عربستان مدعی دیگر بود که قربانی جاه طلبی این تیم اصفهانی شد. شکست یک بر صفر در بازی رفت و تکرار این نتیجه در ورزشگاه مملو از تماشاگر ملک فهد ریاض، ذوب‌آهن را به عنوان دومین باشگاه ایرانی که به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده، معرفی کرد. البته شکست 3 بر یک مقابل سئونگنام ایلهوآ چونما کره‌جنوبی، مانع از تکمیل موفقیت‌های ذوب‌آهن اصفهان در این جام شد.

در گروه C هم تیم سپاهان نوار ناکامی‌‍هایش را ادامه داد و با 2 پیروزی، 2 تساوی و 2 شکست پائین‌تر از تیم‌های الشباب عربستان و پاختاکور ازبکستان قرار گرفت و از راهیابی به مرحله بعدی بازماند. این تیم اگر در بازی آخر برابر العین امارات به تساوی می‌رسید به مرحله بعد صعود می‌کرد اما این شکست تلخ زمینه‌‎ساز وداع زودهنگام زردپوشان از این جام شد.

تیم مس کرمان در گروه D با خوش شانسی به جمع 16 تیم پایانی راه یافت. این تیم با 3 پیروزی و 3 شکست بعد از الهلال عربستان به مرحله حذفی صعود کرد. البته اگر السد قطر در آخرین دیدارش به تساوی دست پیدا می‌کرد، مس حذف می‌شد اما شکست آنها برابر الاهلی امارات راه صعود نماینده کرمانی ایران را به مرحله حذفی هموار کرد. البته شکست یک بر صفر برابر ذوب‌آهن در اصفهان پایان کار این تیم در لیگ قهرمانان آسیا بود.

نهمین دوره لیگ قهرمانان آسیا:

تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و ذوب‌آهن نمایندگان ایران در این دوره از مسابقات بودند. در گروه A سپاهان با هدایت امیر قلعه‌نویی که در دو دوره قبلی این جام نتوانسته بود با استقلال و سپاهان به مرحله حذفی راه یابد، با 4 پیروزی، یک تساوی و یک باخت، بالاتر از تیم‌های الهلال عربستان، الغرافه قطر و الجزیره امارات قرار گرفت. این تیم در مرحله حذفی هم با نتیجه 3 بر یک بنیادکار ازبکستان را از پیش رو برداشت و به جمع 8 تیم برتر جام راه یافت تا این نتایج پایان ناکامی‌های سپاهان و قلعه‌نویی در لیگ قهرمانان آسیا را رقم بزند.

در گروه B تیم استقلال با 2 پیروزی، 2 تساوی و 2 شکست و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم النصر عربستان در رده سوم قرار گرفت و با بدشانسی از گردونه این مسابقات کنار رفت. از این گروه تیم‌های السد قطر و النصر عربستان به مرحله بعد صعود کردند. پرسپولیس هم نتوانست با علی دایی انتظارات را برآورده کند و با یک پیروزی، 2 تساوی و یک شکست قعرنشین گروه C شد. الاتحاد عربستان و بینادکار ازبکستان به عنوان تیم‌های برتر این گروه راهی مرحله حذفی شدند.

تیم ذوب‌آهن اصفهان در گروه D با 4 پیروزی، یک تساوی و یک باخت به عنوان صدرنشین به مرحله بعد صعود کرد و تیم الشباب به عنوان تیم دوم این گروه راهی مرحله حذفی شد. ذوب‌آهن در این مرحله با نتیجه 4 بر یک النصر عربستان را شکست داد تا ضمن کسب پرگل‌ترین پیروزی تیم‌های ایران برابر تیم‌های عربستانی در این جام راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

با نتایجی که ذوب‌آهن و سپاهان در این جام بدست آوردند، فوتبال ایران برای نخستین مرتبه در لیگ قهرمانان آسیا دو نماینده در بین 8 تیم برتر دارد که امیدواریم این دو تیم اصفهانی در بازی روزچهارشنبه هم و بازی برگشت خود در این مرحله موفق ظاهر شوند تا فوتبال باشگاهی ایران بتواند برای نخستین مرتبه دو نماینده در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد.