مکتب پراگماتیسم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای فلسفه اروپایی و آمریکایی انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا است . مکتب پراگماتیسم برای اولین بار در آمریکا به وجود آمد و تأثیر زیادی بر حوزه‌های معرفتی گوناگون از خود بر جای گذاشت.

اواخر قرن نوزدهم، فیلسوفان و متفکرانی چون ویلیام جیمز، جرج هربرت مید، چارلز سندرز پیرس و جان دیوئی این مکتب و فلسفه را ارائه کردند. پراگماتیسم روشی در فلسفه مدرن است که با اعتراف به غیرممکن بودن اثبات بعضی مسائل، آنها را با توجه به کاربردشان در زندگی انسان می‌پذیرد، نوک تیز حملات پراگماتیستها متوجه ایده‌آلیستها بود.



پراگماتیستها معتقد بودند آموزه‌های ایده‌آلیستی انتزاعی هستند و فایده‌ای برای انسان ندارند. در حالی که آنها مکتب خود را در حل مسائل عقلی بشر سودمند تلقی می‌کردند.

نویسنده در این اثر به بررسی بحث زبان نزد فیلسوفان پراگماتیست پرداخته است. علاوه بر این آرای فیلسوفانی چون هوسرل، هایدگر، مرلوپونتی، ارنست کاسیرر درباره زبان در این اثر مورد بررسی قرار گرفته اند.

همچنین نقش زبان در فلسفه سمبلیسم و آرای زبان شناسانی چون بوهلر مورد توجه نویسنده است.

این کتاب با عنوان "پراگماتیسم و اشکال ادراک" از سوی انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیای آمریکا منتشر شده است.