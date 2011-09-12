به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی بعدازظهر دوشنبه در گردهمایی مشاوران بانوان فرمانداریها و ادارات استان با ارج نهادن به مقام والای زنان در جامعه و تاکید اسلام بر نقش اساسی مادران در تحکیم بنیان خانواده بیان داشت: زن در دین اسلام و قرآن از جایگاه ویژه ایی برخوردار است در حالی که غرب ارزش زنان را در حد یک کالا پایین آورده است.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت زنان عنوان کرد: افراط و تفریط حتی در زایمان هم می تواند سلامت مادران را به خطر بیندازد و در صورتی که تعادلی در تعداد فرزندان نباشد می تواند زایمان به اندازه مواد مخدر و مشروبات الکلی که سلامت انسان را به خطر می اندازد سلامت مادران را در معرض خطر قرار دهد.

هاشمی تختی با عنوان اینکه اعتقادی به اشتغال زنان ندارم، بیان داشت: متاسفانه ترویج تعریف غلط از نقش زنان موجب شده است تا زنان برای نشان دادن توانایی ها و استعدادهایی خود در خارج از خانه مشغول به کار شوند، که این امر موجب شده است تا مردان بسیاری که تامین کننده اقتصاد خانواده هستند بیکار بمانند.

وی با بیان اینکه نقش زنان در خانواده همچون نقش رئیس جمهور در جامعه است، گفت: پیشنهاد می کنم تا زنان شاغل در محیط خانه و در نقش واقعی خود که همانا همسرداری و تحکیم بنیان خانواده است بپردازند و ماهیانه از دولت حقوقی معادل 300 هزار تومان دریافت کنند و مشاغل ایجاد شده در اختیار جوانان بیکار که چرخ اقتصادی خانواده را می چرخانند قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: این پیشنهاد در کارگروه ها و جلسات مختلف توسط نخبگان، مدیران و بانوان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و پس از رفع معایب آن در قالب یک طرح به رئیس جمهور ارائه شود.

هاشمی تختی با بیان نگرانی خود از افزایش آمار طلاق، عنوان کرد: نبود آموزشهای آئین های همسرداری برای بانوان موجب افزایش آمار طلاق شده است و شاهد آن هستیم که یک مشاجره ساده در خانواده ها به طلاق ختم می شود.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: استانداری هرمزگان به جدیت پیگیر اجرای طرح گسترش مشاغل خانگی در استان با اولویت آن در روستاها است.

هاشمی تصریح کرد: دشمنان اسلام و نظام با راه اندازی شبکه های مختلف ماهواره ایی بنیان خانواده ها را هدف قرار داده اند که حرکت در مسیر اسلام و پیوند بیشتر زوجین و جوانان با قرآن می تواند بنیان خانواده ها را تحکیم بخشد.



