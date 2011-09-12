تشویق هنرمندان به تولید آثار هنری ازجمله دستاوردهای نمایشگاه اکو است

حجت الله ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آثار و نتایج برگزاری نخستین نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو، آشنایی با هنر و فرهنگ کشورهای عضو اکو، سرمایه گذاری در زمینه میراث فرهنگی، تشویق هنرمندان به تولید آثار هنری و فراهم شدن بازار مناسب برای فروش صنایع دستی را ازجمله دستاوردهای برگزاری این نمایشگاه بیان کرد.

وی در خصوص برخی پیشنهادهای ارائه شده در افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستی اکو در زمینه گسترش فعالیتهای فرهنگی و ورزشی بین اعضا، اظهار داشت: اکنون اکو در بخش فرهنگی، فعالیتهای زیادی در زمینه جشنواره خطاطی، خوشنویسی و عکس و گرافیک دارد و در بخش ورزشی نیز فعالیتها به تصمیم اعضای این سازمان بستگی دارد.

رئیس موسسه فرهنگی اکو تصریح کرد: چنانچه اعضای این سازمان به این نتیجه برسند که مسابقات ورزشی در قالب جام ورزشی اکو برگزار شود، در این بخش نیز وارد عمل خواهیم شد.

وی همچنین اظهار داشت: با ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو در مرکز خراسان شمالی، این دبیرخانه کار تدوین تقویم سالانه نمایشگاه را بر عهده می گیرد.

رئیس موسسه فرهنگی اکو گفت: کشورهای عضو در صورت تمایل به برگزاری این نمایشگاه باید پیشنهاد خود را به دبیرخانه ارایه دهند تا اعضا در این مورد تصمیم گیری کرده و نتیجه را ابلاغ کنند.

ایوبی افزود: در صورت عدم وجود درخواستی توسط اعضا برای میزبانی نمایشگاه صنایع دستی اکو، این سازمان با برگزاری هرساله این رویداد در استان خراسان شمالی مخالفتی ندارد.

برپایی نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو در استان خراسان شمالی از 20 شهریور به مدت یک هفته در بوستان ملی بش قارداش بجنورد دایر است.