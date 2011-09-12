افزایش 10 برابری کشفیات کراک و هروئین در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی آخوندی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از کشفیات ماه های اخیر عنوان کرد: مأموران انتظامی استان در پنج ماهه اول سال جاری موفق به کشف 929 کیلو 226 گرم هروئین و کراک شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 86 کیلو و 413 گرم بوده است رشدی بیش از یک هزار درصد داشته است.

وی افزود: با توجه به برآوردهای صورت گرفته عمده ترین علل گرایش قاچاقچیان به سمت این مواد را ارزش ریالی بالای این ماده مخدر، حمل در محموله هایی با اوزان پایین به جهت اطمینان و سودآوری بالا عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان همچنین دلایل افزایش کشف مواد مذکور در سال جاری را افزایش ورود هروئین و کراک از مرزهای خاکی استان با دیگر استانهای شرق کشور، تشدید اقدامات کنترلی در محورهای مواصلاتی، احصای آخرین روشهای مبارزه و اطلاع رسانی به پرسنل دخیل در امر موادمخدر، استمرار برنامه ریزی و پیگیری در ایستگاه های ایست بازرسی جهت بالا بردن سطح کیفی کشفیات بیان کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر هرمزگان در پایان ضمن تأکید بر خطرات و عواقب جبران ناپذیر موادمخدر به خانواده ها توصیه کرد: مواظب رفتار و حرکات جوانان و نوجوانان خود باشند و به محض مشاهده علائم رکود، رخوت، بی حالی، خواب آلودگی، نشاط مفرط، هیجان بالا و تغییرات غیرمعقول رفتار بلافاصله با پزشک مشاوره تماس و موضوع را در میان بگذارند تا عدم اثبات موضوع مانع اطلاع فرزندان از اقدامات پیشگیرانه خود شوند و در این رابطه مرکز مشاوره و آرامش انتظامی استان آماده ارائه خدمات رایگان به خانواده ها در زمینه مشاوره تحصیلی و موادمخدر و موضوعات اجتماعی است.