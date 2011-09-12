واژگونی سه دستگاه خودرو 15 کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 شهرستان زابل مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در محور اصلی زابل - زاهدان بلافاصله اکیپی از ماموران به محل عزیمت کردند.

ماموران در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودرو سواری به رانندگی فردی به نام اکبر و سرنشینی چهار نفر به علت نامعلومی واژگون شده که یکی از سرنشیان خودرو به نام محمود فوت و بقیه نیز مصدوم که جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

همچنین بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو وانت پیکان در شهرستان نیک شهر پنج نفر مصدوم و یک نوزاد یکساله نیز به نام سارا در محل حادثه فوت کرد.

بر اثر انحراف و واژگونی یک دستگاه خودرو پیکان در شهرستان سراوان نیز تعداد دو نفر به نام های عطا و کمال در دم فوت و دو نفر دیگر نیز مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

علت این سوانح رانندگی انحراف به چپ، خستگی و خواب آلودگی، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت زیاد بوده است.