دنیای امروز نیازمند رهبران آشنا به بنیانهای اخلاقی است

دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در مورد جایگاه اخلاق در دنیای کنونی و نظام بین الملل به خبرنگار مهر گفت: در خصوص جایگاه اخلاق در نظام بین الملل دو رهیافت وجود دارد که یکی مبتنی بر دین است و رهیافت دیگر مبتنی بر فلسفه‌ای غیر دینی است.

این استاد فلسفه تصریح کرد: بسیاری از سیاستمداران امروزه توجه خود را متمرکز بر تفاوتهای کشورها با یکدیگر کرده‌اند. این تلاشها باعث شده آنها فرصت گسترش روابط صلح‌آمیز در نظام بین‌الملل را از دست بدهند.

مؤلف "ارزش ذاتی چیزها" تأکید کرد: اما قصه و حرف مردم چیزی دیگری است، مردم خواهان تمرکز بر اشتراکات هستند. باید توجه داشت که اصول مشترک اخلاقی در میان مردم کشورهای مختلف وجود دارد. اما سیاستمداران مایل هستند بیشتر بر اختلافات تمرکز کنند تا اشتراکات.

وی یادآور شد: برای نمونه اشتراکات زیادی میان ادیان توحیدی یهودیت، مسیحیت و اسلام وجود دارد، اما تأکید بر اختلافات تأمین کننده منافع برخی خواهد بود که با خواست عمومی مردم متفاوت است.

دیویسون در ادامه تأکید کرد: اگر توجه و تمرکز سیاستمداران بر روی اشتراکات باشد در این صورت راه رسیدن به صلح سریعتر پیموده خواهد شد.

وی افزود: به هر میزانی که یک کشور بر اختلافات در نظام بین‌الملل تأکید داشته باشد بیشتر منزوی خواهد شد و درک نادرستی از آن نیز در بین سایر بازیگران و کشورها وجود خواهد داشت.

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد تصریح کرد: در دنیای امروز ما نیاز به رهبرانی داریم که بنیانهای اخلاق را خوب بدانند و درصدد یافتن زمینه‌های مشترکی باشند که مردم کشورهای مختلف را با یکدیگر متحد کند و نه اینکه سبب اختلاف و واگرایی آنها از یکدیگر باشند.

دیویسون در پایان یادآور شد: از اینرو تأکید بر اصول مشترک اخلاقی زمینه ساز صلح جهانی است و سبب همگرایی و اتحاد مردم کشورها با یکدیگر می‌شود.