۲۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

وکیلی خبر داد:

سرانه ورزشی شهرستان بناب به نیم متر افزایش یافت

بناب - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان بناب از افزایش سرانه ورزشی این شهرستان به نیم متر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب وکیلی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با بهره برداری از مجموعه ورزشهای رزمی این شهرستان در دو طبقه، هر سه سالن مصوب سفرهای استانی ریاست جمهوری در بناب محقق شد.
           
وکیلی افزود: مجتمع ورزشهای رزمی بناب در دو طبقه و هزار و 350 مترمربع زیربنا با اعتباری افزون بر پنج میلیارد و 450 میلیون ریال از اعتبارات استانی به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: این مجموعه برای اولین بار درآذربایجان شرقی در چند طبقه مشتمل بر سالنهای ورزشی تمرینی افتتاح و در اختیار ورزشکاران قرار گرفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان بناب، ساخت چنین مجموعه هایی را برای ورزش قهرمانی شهرستان بسیار مفید و با ارزش دانست.

وی گفت: در حال حاضر شهرستان بناب با 64 هزار مترمربع دارای نیم متر سرانه فضاهای ورزشی است که پس از اتمام پروژه های در حال ساخت این میزان به 71 صدم مترمربع می رسد.

شهرستان بناب با 130 هزارنفر جمعیت در 120 کیلومتری جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.

