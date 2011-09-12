طرحهای دارای ارزش افزوده به سرمایه گذاران معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی بعد از ظهر دوشنبه در همایش نخستین نشست تخصصی سرمایه گذاری در خراسان شمالی اظهار داشت: برای طرحهایی که قابلیت سرمایه گذاری در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، گردشگری و عمران شهری دارند باید خط و مشی مناسب ترسیم و به سرمایه گذاران معرفی شود.

وی همچنین با اشاره به بسیاری از پروژه های نیمه تمام یا در دست اقدام که با محدویت منابع مالی مواجه هستند و یا متاثر از جانمایی های نامناسب، توجیه اقتصادی آن طرحها زیر سوال رفته، بر معرفی طرحهای مطالعه شده و دارای توجیه اقتصادی و دارای ارزش افزوده به سرمایه گذاران تاکید کرد.

وی بر ایجاد پنجره واحد برای رفع موانع حقوقی و اداری همچنین کاهش محدودیتهای مالی بانکها به منظور تسهیل در جذب سرمایه گذاران تاکید کرد.

قوامی در ادامه یادآور شد: با ارائه طرحهای دارای ارزش افزوده برای سرمایه گذاری می توان از بانکها تسهیلات دریافت کرد.

وی در این نشست تخصصی، سرمایه گذاری در تولید محصولات انگور، زیره سبز، دام و طیور در بخش کشاورزی، سرمایه گذاری در تولید کود شیمیایی، آهن، فولاد، سیمان، آجر، محصولات پلاستیکی در بخش صنعت، سرمایه گذاری در تولید قالی و قالیچه در بخش تجارت، سرمایه گذاری در اکوتوریسم در بخش گردشگری همچنین سرمایه گذاری در بخش هتل در عمران شهری را از مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری استان معرفی کرد.