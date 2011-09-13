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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۵۲

مذاکره با امیرحسینی تکذیب شد/

پاسور تیم والیبال گیتی‎پسند از مصر، فرانسه یا ایتالیا می‎آید

پاسور تیم والیبال گیتی‎پسند از مصر، فرانسه یا ایتالیا می‎آید

مسئولان تیم والیبال گیتی‎پسند برای جذب پاسور و تکمیل ترکیب این تیم مذاکراتی با مصر، فرانسه و ایتالیا انجام داده‎اند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مذاکرات به دنبال جدایی سعید معروف از تیم والیبال گیتی پسند انجام شده است و این در حالی است که گفته می‎شد قرار است امیر حسینی جایگزین معروف در گیتی‌پسند شود اما مدیرعامل باشگاه گیتی‌پسند ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که پاسور جدید تیم والیبال این باشگاه خارجی خواهد بود.

علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: شیوه جذب بازیکن در گیتی‌پسند به گونه‌ای است که باید با او مذاکراتی در اصفهان داشته باشیم اما تاکنون نه با امیر حسینی مذاکره داشته‌ایم و نه با او در اصفهان ملاقات داشته‌ایم. جدا از همه اینها هنوز انحلال پیکان قطعی نشده است که بخواهیم با بازیکنان این تیم وارد مذاکره شویم.

وی تصریح کرد: فعلا برای جذب پاسور گزینه داخلی در نظر نداریم و قصد داریم یک پاسورخارجی برای تیم گیتی‌پسند جذب کنیم. به همین منظور مذاکراتی با کشورهای مصر، ایتالیا و فرانسه داشته‌ایم اما بعد از مذاکره با سرمربی تیم (مصطفی کارخانه) یکی از گزینه‌های مورد نظر را نهایی می‌کنیم.

مسئولان تیم والیبال گیتی‌پسند در حالی اقدام به جذب پاسور خارجی برای تیم خود کرده‌اند که یک بازیکن خارجی به نام "فورتادو" در پست قدرتی زن هم در اختیار گرفته‌اند.

کد مطلب 1406038

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