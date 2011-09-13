منشأ فلسفه آمریکایی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای فلسفه اروپایی و آمریکایی انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا منتشر شده است.

فلسفه آمریکایی بیش از هر چیز با نام پراگماتیسم و پدیدارشناسی شناخته می‌شود. نویسنده درصدد است آرای فیلسوفانی چون امرسون، دیوئی و جیمز را در ارتباط با باورها و رویه‌های ذاتی آمریکا فهم و درک کند.

این اثر از آنجایی که به نسبت میان آرای فیلسوفان و باورهای بومی آمریکا می‌پردازد جالب توجه است. نویسنده همچنین به بررسی علل جدایی فلسفه آمریکایی و فلسفه آنگلوساکسون از سایر فلسفه‌ها می‌پردازد.

این کتاب با عنوان "منشأ اولیه فلسفه آمریکایی" از سوی انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا منتشر شده است.