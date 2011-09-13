  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

منشأ فلسفه آمریکایی بررسی شد

منشأ فلسفه آمریکایی بررسی شد

منشأ فلسفه آمریکایی توسط بروس ویل شایر بررسی و آرای فیلسوفانی چون ویلیام جیمز مورد توجه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای فلسفه اروپایی و آمریکایی انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا منتشر شده است.

فلسفه آمریکایی بیش از هر چیز با نام پراگماتیسم و پدیدارشناسی شناخته می‌شود. نویسنده درصدد است آرای فیلسوفانی چون امرسون، دیوئی و جیمز را در ارتباط با باورها و رویه‌های ذاتی آمریکا فهم و درک کند.

این اثر از آنجایی که به نسبت میان آرای فیلسوفان و باورهای بومی آمریکا می‌پردازد جالب توجه است. نویسنده همچنین به بررسی علل جدایی فلسفه آمریکایی و فلسفه آنگلوساکسون از سایر فلسفه‌ها می‌پردازد.

این کتاب با عنوان "منشأ اولیه فلسفه آمریکایی" از سوی انتشارات دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا منتشر شده است.

کد مطلب 1406047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها